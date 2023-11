¡Cifra récord! La familia de la pareja atropellada recibió el dinero de la colecta

En medio de tantas pálidas, llegó una buena noticia que tiene como protagonista a la solidaridad de los salteños: Fue este mediodía cuando concluyó la colecta de dinero destinada a Erika y Edgardo, la pareja atropellada por un imprudente al volante, quienes se recuperan en el hospital San Bernardo, haciéndose igualmente la transferencia del monto total a la familia.

Fue el 7 de noviembre, horas después de conocerse lo ocurrido el domingo pasado sobre avenida Paraguay de la ciudad de Salta, cuando inició esta colecta impulsada por Carlos "Sonic" González, al que muchos conocen como “el maratea salteño”, a fin de darle una ayuda a esta pareja debido a las consecuencias que les causó el siniestro en que quedaron involucrados.

Tras varias jornadas de incesante colaboración, “Sonic” transfirió a la familia el total recaudado: $3.146.000, todo obtenido del aporte y generosidad de la gente. “Es un día lindo para los salteños, hoy podemos darles una buena noticia, estamos agradecidos con todos, la solidaridad de los salteños, una vez más, queda enaltecida”, resaltó el organizador de la campaña.

El dinero fue transferido a la familia de Edgardo, quienes dispondrán del mismo usándolo en la medida de las necesidades de la pareja. “Es la primera vez que llegamos a una cifra récord, en una campaña anterior fue de $1.700.000, me siento muy feliz porque era algo que no me lo esperaba, hay personas que donaron 50.000 pesos, 20.000, gente más humilde que se acercó y donó 3.000… ¡todo suma!”, agregó Sonic.

“Hubo aportes desde Irlanda”

Con todo esto, concluyó el acto de transferencia de la recaudación –el cual realizó en vivo ante los medios para despejar cualquier duda- extendiendo la gratitud a la gente por su adhesión a otra causa solidaria que impulsó. “Si no hubiera sido por la gente, esto no podría haberse hecho real, me imaginaba este momento pero no esta cifra”, finalizó en diálogo con Somos Salta.