El Albo viaja a Bahía Blanca en colectivo porque no puede pagar el avión

El Albo dejó atrás ya el partido que ganó el domingo pasado ante Villa Mitre de Bahía Banca por 1 a 0 y ya piensa en las semifinales en donde tendrá que viajar a Bahía Blanca el próximo domingo 26 de noviembre para medirse ante Olimpo, en este caso el Millonario tendrá que si o si ganar el partido ya que el empate favorece al equipo del sur de Buenos Aires por tener la ventaja deportiva por ser el local.

Este mediodía en diálogo con Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 Mhz, Mauricio Chanetton que pertenece a la sub comisión del Albo contó que finalmente viajarán por tierra a Bahía Blanca ya que se habló con Forestello después del partido del domingo para viajar en avión, pero fue inviable. Además agregó: "Es muy difícil conseguir 30 pasajes aéreos en un solo avión y un charter está en los U$S 40.000, algo inviable para el club hoy".

"Vamos a viajar el miércoles 22 por la tarde. Agradecemos a los dirigentes de Villa Mitre que nos van a prestar sus canchas para que podamos entrenarnos previo al partido del domingo" y sobre el rival que les toco en las semis dijo: "Sabemos lo que es Olimpo. Estamos todos trabajando, cada uno en su rol, para que todo salga de la mejor manera. Vamos a jugar una final, es muy importante para nosotros"

En cuanto a las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre, en el club de la calle Vicente López argumentó que el viernes se va a presentar la lista opositora y que es bueno que hayan elecciones por la salud democrática del club.

Sobre el futuro del entrenador en caso de que no gane el oficialismo dijo: "No sabemos qué pasaría con Forestello si Mentesana no gana la elección. Hicimos lo correcto de dejar abierto el contrato del técnico para que la gente que venga al club pueda decidir libremente".