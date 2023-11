Martín Palermo apoyó a Mauricio Macri en las elecciones en Boca y estalló la interna con Juan Román Riquelme

Mauricio Macri y Andrés Ibarra anunciaron la fórmula opositora que se enfrentara contra el oficialismo de Juan Román Riquelme en las próximas elecciones en Boca, el 2 de diciembre.

Martín Palermo, máximo goleador histórico del Xeneize, le manifestó su apoyo a la fórmula que integra el expresidente de la Nación.

El nombre del Titán viene dando vueltas en Boca hace un tiempo largo, como posible entrenador del club.

Sin embargo, varios técnicos pasaron desde entonces y Palermo sigue esperando el llamado. En ese sentido, salió a la luz que el ídolo xeneize es uno de los posibles candidatos que maneja la fórmula para ser el técnico desde 2024.

“Hola. Quería andar un saludo muy especial para Andrés y Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Mandarles un fuerte abrazo y muchos éxitos”, expresó Martín Palermo mediante un video que mostraron en el acto de presentación de fórmula.

Aunque el Titán no estuvo presente, sí asistieron otros exjugadores cercanos a Mauricio Macri, como Rolando Schiavi, Roberto Abbondanzieri y Diego Cagna.

Qué dijo Mauricio Macri en la presentación de la fórmula

El expresidente del club expresó: “No se puede seguir maltratando a los socios, no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas, llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar”.

Además, expresó: “No se puede abandonar a los hinchas en Brasil frente a las cosas que pasaron, no se puede maltratar a los ídolos del club, eso es algo sorprendente, nunca lo imaginé”.



Por otro lado, también indicaron: “Yo ya me manifesté hace muchos años. Creo que el mundo ha tomado una dirección y creo, como persona que cree en la libertad, que cada club debe poder decidir cómo se quiere organizar, nadie lo puede obligar”.

Desde ese último punto, aseguró que: “Si hay socios de clubes que creen que es mejor convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas hay que dejarlos, que cada una decida”.

Incluso, afirmó: “Boca nunca decidiría cambiar, pero hay otros clubes en el país que es factible para ellos, porque ven por televisión lo bien que les va a equipos europeos que tienen ese tipo de normativa, entonces creo que lo mejor es que cada uno elija”. /Radio Mitre