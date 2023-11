Tonini detalló el destino de la partida especial de 5 millones y negó “cosas raras”

“Cuentas claras, mantienen la amistad”, dice un viejo refrán. Ayer, se oficializó la entrega de una partida especial por un total de $5.610.000, destinada al área a cargo del secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini, quien detalló minuciosamente el destino del desembolso.

El funcionario indicó que los fondos se invertirán en repuestos, service y reparaciones de diversas maquinarias viales y pesadas de las plantas asfáltica, ubicada en el Parque Industrial, y Hormigonera, situada en la Avenida Artigas.

En la oportunidad, enfatizó la importancia de estos recursos para el funcionamiento continuo de las maquinarias esenciales en la ejecución de obras públicas en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas, palas cargadoras, motoniveladoras, camiones, mini palas cargadoras, entre otros.

Tonini aseguró la transparencia en el uso de los fondos, indicando que cada gasto realizado se respalda con presupuestos, facturas y rendiciones de cuenta ante la Secretaría de Hacienda. “Acá no hay ninguna cosa oculta, ni plata mal gastada, ni destino tenebroso ni tortuoso en el gasto de esta partida”, subrayó.

“Aquí no hay ningún misterio, no hay ningún ruido, no hay ningún mal gasto de los fondos públicos”

En el mismo sentido, negó que exista malversación de fondos y aclaró que toda la documentación respectiva está disponible para auditorías y controles. “Cada gasto se pide un presupuesto, se pide la factura al negocio, se entrega el cheque y se rinde para el control del Tribunal de Cuenta, para el control del Concejo, y de la ciudadanía”, afirmó.

Por último, destacó que la próxima gestión municipal recibirá las maquinarias en estado operativo. “No es que yo me llevo la máquina a mi casa, son las máquinas viales que pertenecen al parque automotor oficial de la Municipalidad de Salta y que van a seguir trabajando, evidentemente, cuando comience la próxima gestión”, concluyó.