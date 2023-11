Asesinó a su ex esposa y su excusa fue que "estaba endemoniada"

"No sé qué le pasó. Estaba endemoniada ese día. Me hincó en el cuello y le quité el cuchillo y me defendí…". Dos horas le llevó el viernes al carbonero Fernando "Vizca" López ofrecer su versión sobre por qué mató el 8 de noviembre a su ex pareja, Mariana Brizuela, 26, en su casa del Bº Cooperativas, en Quimilí, Santiago del Estero.

Según la causa, llevaban separados hace más de un año. Pero compartían un módulo habitacional, aunque en distintas habitaciones. Y los unía una hija de 9 años.

Al ser indagado por la fiscal Silvina Paz, "Vizca" habría manifestado: "En la madrugada pasé por su casa y mi hija estaba durmiendo sola, junto a su primita de 7 años".

Asistido por la defensora oficial, Adriana Bóboli, el sujeto habría ahondado: "Mi hija me dijo que su mami estaba en el banco. Era de madrugada y "Vizca" buscó por teléfono el paradero de Brizuela.

"Mi hermana me informó que la vio en la calle. Al otro día, fui a su casa y le pregunté por qué dejó sola a mi hija", destacó "Vizca". Luego, él se fue a su habitación a preparar su bolso, ya que a la tarde viajaba a Buenos Aires para trabajar en el carbón.

Minutos después estalló una discusión en la habitación del sujeto. "No sé qué le pasó. Estaba como endemoniada. Tomó un cuchillo blanco y me hincó en el cuello. Se lo quité, me defendí hincándola también", acotó.

"Después, me fui a la policía y me entregué", subrayó. En la comisaría los policías lo vieron herido. Rápido, lo condujeron al hospital local y después al CIS Banda, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Mientras, Mariana dejó de existir por la abundante pérdida de sangre. La Fiscalía imputó a "Vizca" por femicidio, pero Bóboli adelantó: "Vamos a solicitar cambio de calificativa a legítima defensa".

Después de la indagatoria, la Fiscalía pedirá un conjunto de pericias, un riguroso socio ambiental y entrecruzar el proceso científico, con el relato del detenido. Un especial análisis serán los cortes y las particularidades de las manos, en ambos protagonistas.

No es todo. También, los psicólogos escucharán a la nena de 9 años sobre el trato, convivencia, entre sus padres. Ella no presenció el desenlace, pero la Fiscalía considera valioso su testimonio. A ello sumará el informe de la autopsia que ya estaría listo en los días venideros.

"Esta defensa va a requerir el traslado del detenido a la Comisaría Nº 28 en la ciudad de Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra. Es una causa delicada por una persona fallecida, pero el que mi defendido esté cerca de su familia, no gravitará para mal el rumbo, menos la naturaleza del proceso", enfatizó Bóboli. /El Liberal