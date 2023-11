Larreta desmintió que vaya a ser Ministro de Economía si gana Sergio Massa

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó los rumores que circulaban sobre su inclusión como Ministro de Economía en un eventual gobierno de Sergio Massa.

Los trascendidos tomaron fuerza tras un mensaje publicado por la periodista Pamela David en redes sociales, sugiriendo la eventual designación de Larreta como Ministro de Economía en caso de que Massa ganara la presidencia.

La respuesta del jefe de Gobierno no se hizo esperar, desmintiendo rotundamente dicha especulación. Al ser consultado, afirmó enfáticamente: "No hay nada de eso. Ya dije que no era cierto y lo contesté varias veces durante la campaña".

Además, negó haber tenido encuentros recientes con Massa, refutando las versiones que circularon en las últimas horas sobre esa posibilidad.

En cuanto a su permanencia en Juntos por el Cambio, luego de la división evidenciada tras la derrota de Patricia Bullrich en la primera vuelta y el acuerdo de esta con Javier Milei de cara al balotaje, Larreta reafirmó su continuidad en el espacio opositor. "Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio. Siempre he trabajado para la unidad de Juntos por el Cambio".