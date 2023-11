Sergio Massa reconoció la derrota ante Javier Milei

Desde el búnker de Unión por la Patria, el candidato y ministro saludó a quienes trabajaron durante la elección y a su rival de La Libertad Avanza. "La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y respeta siempre los resultados” El ministro de Economía, Sergio Massa, admitió la derrota frente a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Sergio Massa salió minutos después de las 20 a hablarle a la militancia presente en el Complejo C y le agradeció por el apoyo en la campaña.:”Quiero agradecerles a todos los trabajadores y trabajadores del correo, a los fiscales que le dieron transparencia al voto de los ciudadanos"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

"La Argentina tiene un sistema democrático sólido y fuerte que respeta siempre los resultados. Obviamente, los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitar para desearle suerte porque será el próximo Presidente", sentenció Massa quien reconoció la derrota en el balotaje.

Es el presidente que la mayoría eligió para los primos cuatro años. Lo hice convencido de que lo mas importante que le tenemos que dejar a los argentinos esta noche es el mensaje de que la convivencia, el dialogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer".