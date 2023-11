Javier Milei presidente: "Hoy comienza una reconstrucción de la Argentina"

¡Peluca presidente! Fue el grito de todos los presenten es el Hotel Libertador, donde Javier Milei, nuevo presidente de los argentinos dio su primer discurso tras ganar las elecciones con más del 55% de los votos.

Fue su hermana Carina, a quien se la conoce como “el jefe” quien lo presentó mientras de fondo sonaba un tema de la banda de Rock Nacional, La Beriso, vamos por la gloria. Javier dio sus primeras palabras que fueron “buenas noches a todos, a todos los presentes, a los que están en la calle festejando, buenas noches a todos los argentinos del bien, hoy comienza una reconstrucción de argentina”.

En un discurso muy mesurado y donde mostró una imagen más protocolar, agradeció al “al gigante que me acompañó al largo de todo el proceso, Santiago Caputo verdadero arquitecto de esto, junto al jefe (su hermana)”.

Le dedicó palabras a sus fiscales y a los del PRO, que “pusieron el cuerpo para defender los votos. Gracias al presidente Macri y a la señora Bullrich, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la argentina necesita”.

“Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina, hoy comenzamos a dar vuelta la página de nuestra historia y retomamos el que nunca debimos dejar”.

Aseguró que hoy “retomamos el camino que hizo grande este país, abrazamos las ideas de la libertad y vamos a trabajar sobre tres premisas, un gobierno limitado, que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y comercio libre”.

Reflexionó acerca de la realidad económica y social del país, “la mitad de los argentinos son pobres, basta de modelo empobrecedor de la casta, abrazamos el modelo de la libertad para volver a ser una potencia”.

"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás"

Luego realizó una invitación, “quiero decirle a todos los argentinos y dirigentes políticos que quieran sumarse a la nueva argentina serán bienvenidos, no importa de donde vengan, no importa lo que hayan hecho antes, no importa que diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa”.

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada"

También le envió un mensaje al gobierno actual: “Le pido que sean responsables y entiendan que ha llegado una nueva argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10/12”

Finalmente dijo que la situación de argentina es crítica y “los cambios que necesita nuestro país son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”.

“Hoy vamos a festejar, pero mañana nos podremos a trabajar para que el 10 de diciembre comencemos a traer las soluciones que la argentina necesita. Gracias a todos, viva la libertad carajo, Dios bendiga a los argentinos”.