El mercado, atento a las medidas que pueda tomar Milei, ¿qué hacemos con los ahorros?

El país se prepara para un nuevo escenario político, luego que los argentinos votaron para que Javier Milei sea el próximo presidente del país, aguardándose novedades de las medidas que pudiera tomar. ¿Qué se puede devenir en lo económico y qué hacer con los billetes que quedan?

Al respecto InformateSalta se comunicó Néstor Sánchez, periodista económico quien dio su parecer sobre las medidas que puedan venir del entrante gobierno. “En principio devaluación, aumento de tasas de servicios públicos (como agua y luz) y aumento de combustible, esos fueron los 3 ejes de discusión en la transición y por eso no se hacía la reunión”, explicó.

A esto sumó que es preciso aguardar la reacción del mercado, el cual ya está mostrando un dólar que subió 10% al iniciar la semana. “Habrá que mirar muchos los depósitos de los bancos, si la gente los saca y si se produce un ingreso monetario muy grande al circulante, eso puede presionar al dólar”, aseveró.

“Todas las medidas van a tener una característica de un fuerte control de gasto”

Con estas consideraciones, ¿qué se puede hacer con los ahorros? Sánchez fue muy cauto al dar una recomendación pues “cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, eso lo tiene que resolver cada uno, es muy difícil”.

No obstante puntualizó que “si tenés algún emergente monetario y no necesitás cosas, lo mejor es tener billeteras virtuales, donde no tenés tanta ganancia pero tenés una situación de disponibilidad de dinero”. Después de esto “lo demás es de alto riesgo, no sé si comprar hoy dólares con tendencia alcista”, previno.

“La gente tiene que gastar o invertir en lo que necesita”