Mercado inmobiliario: “Salta tiene un mercado dinámico impulsado por la minería”

Gervasio Ruiz de Gopegui, un destacado tasador de Argentina, visitó Salta y se reunió con referentes del sector inmobiliario en el COPAIPA, donde disertó sobre la situación del sector, y miradas futuras. En diálogo con InformateSalta opinó sobre la actividad de la provincia.

“El mercado inmobiliario, yo diría que a nivel nacional está expectante, esperando en este nuevo gobierno que posibilidades hay. En salta me llevo la sorpresa, porque no venía desde antes de la pandemia, y veo un mercado muy dinámico, impulsado por la minería”.

Además destacó la cantidad de nuevos desarrollos y loteos, “encontré una nueva veta en el mercado inmobiliario local”.

Ya adentrándose en su área de especialidad, habló respecto al sistema de tasaciones y destacó que hoy, hay que trabajar en “educar a los propietarios en que el precio de una propiedad viene de un valor técnico”, ya que muchos caen en el facto emocional.

“El propietario está aferrado a valores de otros años, que eran mayores y hay que explicarle que es necesario ajustarlos a la situación actual del mercado si uno quiere vender”. Y donde el factor emocional no tiene injerencia.

“Hay que entender que esa referencia es solo para el vendedor, no para el mercado, allí el profesional tiene que explicarle que es algo intrínseco a la persona y ese factor no genera un valor adicional, el mercado no lo va a reconocer”.

En una economía tan inestable como la de Argentina, las tasaciones se realizan en dólares, y Gervasio explica que no es una medida caprichosa sino que “hoy tasar en pesos con una inflación del 150% anual, implica que la moneda no es constante, por eso la necesidad de generar una estable que es el dólar, por ser la más familiar”.

"En el momento que volvamos a tener moneda sin inflación, podría darse esta posibilidad"

Ley de Alquileres

Consultado sobre la polémica La ley de Alquileres, donde los dichos del presidente electo, Javier Milei respecto a derogarla causó incertidumbre opinó: “Para mi logró sacar oferta del mercado, no benefició en nada a los inquilinos. Sacó oferta del mercado y lo poco que quedó se acrecentó a valores muy por encima de la inflación, con lo cual en los hechos la consecuencia está a la vista”.

“Creo que la regulaciones deberían ser lo menos posible, creo que las partes en el juego de la oferta y la demanda se pueden poner de acuerdo perfectamente”.