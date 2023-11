Ya se recupera en su casa la beba mordida por un perro

El pasado jueves una pequeña menor de dos años fue mordida por un perro provocándole heridas tremendas en sus mejillas, el hecho se difundió por los medios de comunicación dando celeridad al caso, hoy con el alta, se recupera de la cirugía en su hogar en asentamiento San Jorge de Tartagal.

El Lic. Adrián Murillo, comunicó a Video Tar, sobre la atención que se le brindó a la beba en el hospital Juan Domingo Perón, siendo internada en el lugar, con la limpieza que requiere una herida “sucia” derivaba de la mordedura de un can que puede traer infecciones en caso de no tratarla.

Informaron que se procedió a contactar al cirujano infantil Dr. Tolaba que presta servicio en la institución junto al Dr. Fernández, una vez que se aseguró la no presencia de infección se procedió a la cirugía plástica, que se llevó a cabo el día martes a cargo del Dr. Tolaba.

Por su parte, Alejandra Palma, abuela de la beba, en comunicación con Radio Nacional Tartagal, dijo como procedieron los hechos, que iniciaron con el ataque del perro que reaccionó a partir de pedradas que realizaron al can un grupo de niños, en una reacción impensada según sus dueños.

La abuela, explicó el flagelo que atravesó la pequeña y su familia hasta ser intervenida quirúrgicamente “desde el jueves hasta el martes eran 5 días y en horas de la tarde, gracias al periodismo que difundió el tema, me llamó un cirujano de la ciudad de Salta y lo primero que me preguntó fue si algún cirujano del hospital de Tartagal había hablado con nosotros. Le dije la verdad, que ni lo conocíamos porque desde el jueves solo iba un médico. Nosotros la llevamos al hospital Perón el jueves a las dos y media de la tarde” comentó que la bebé lloraba sin parar el sábado cuando se dirigió a consultarle a una enfermera si iba a proceder la operación para cerrarle las heridas “ella me respondió que el cirujano estaba con parte de enfermo, pero que si nosotros queríamos la llevemos a la clínica y paguemos particular” indicó Alejandra.

A esto, se le informó a la familiar que el cirujano era el mismo que el del hospital pero que tenia parte de enfermo en el nosocomio “aunque si estaba trabajando normalmente en la clínica privada. Yo no tenía plata para hacerla atender de forma particular, si no la sacaba y la llevaba a la clínica” manifestó la abuela.

Agradeció a los medios de comunicación por difundir lo sucedido a su nieta y sobre todo al cirujano quien, conmovido por la situación, se comunicó con la madre de la beba y el miércoles a primera hora operó a la pequeña.

Desde el nosocomio no dieron a conocer la identidad del cirujano que viajó desde la capital al norte.