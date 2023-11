Afirman que el 90% de las cámaras funcionan, pero “cumplen una labor preventiva”

En menos de una semana dos comercios fueron víctimas de la inseguridad en pleno centro salteño, más precisamente en la zona de Caseros al 400 a una cuadra de la plaza principal. Ante la situación muchos cuestionaron el sistema de videovigilancia.

Es que con metros de diferencia, días atrás rompieron la vidriería de un local de joyería y artesanías, mientras que este jueves robaron una librería. Tras ambos acontecimientos, vecinos y comerciantes de la zona se mostraron preocupados y cuestionaron el funcionamiento de las cámaras ya que deberían alertar antes que se produzcan los hechos de inseguridad para que efectivos puedan intervenir en el momento y no solo para saber que pasó.

Al respecto de esta demanda el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Domínguez, aseguró que casi todas las cámaras del sistema de videovigilancia están operativas, con algunas presentando problemas técnicos o esperando los repuestos para repararse, pero aclarando que las mismas no previenen el delito.

“Más o menos el 90% de las cámaras están funcionando, hay cuestiones que a veces se vandalizan, las rompen a propósito, otras veces tienen problemas técnicos, la empresa está teniendo problemas con la compra de repuestos y es una realidad incontrastable”, aseveró por FM Aries.

No obstante aclaró que las cámaras “cumplen una labor preventiva ante la emergencia”. En este punto recalcó que si bien uno ve una cámara y sabe que ésta lo filma, “la cámara no evita la comisión del delito, no brinda una cobertura integral de todo el espacio de la provincia”.

“Aquí, ante un hecho, debemos actuar ante la emergencia”