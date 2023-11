La psicología de cada signo

Aries "Yo soy"

El primer signo del Zodíaco representa la búsqueda de la identidad espiritual individual. Como signo de Fuego es activo, dinámico, inquieto y necesita resultados rápidos. Pionero, quiere ser siempre primero; posee mucha energía psíquica y física y siempre está emprendiendo algo. El impulso a involucrarse en situaciones de riesgo para probar su valor es propio de Aries, que generalmente no mide las consecuencias de sus actos. Representa al héroe que derrota lo viejo y crea lo nuevo, permitiendo que los nuevos conceptos florezcan y germinen. Por eso Aries inicia empresas y, una vez en marcha, deja de interesarle su concreción, que abandonará en manos de otros, para lanzarse a nuevos proyectos, eso lo enciende. Lo importante para Aries es moverse, y ello, inconscientemente, lo justificará con todo tipo de proyectos o ideas, a veces lo hace sin reflexión previa, como movido por un resorte. Individualista, aventurero, independiente y ambicioso, es el líder, el pionero, el fundador.

Tauro "Yo tengo"

La psicología del signo Tauro gira en torno a la necesidad. Es que es el signo del zodiaco más consciente de sus necesidades, de cubrir lo que a uno le falta, de tener lo que desea. Si Aries es deseo puro, Tauro es la posesión de ese deseo. De ahí su tendencia a acumular, asegurar y mantener los estados conseguidos. A Tauro no le gustan los cambios pues para él significa perder algo, arriesgar la estabilidad obtenida , tener que volver a cubrir necesidades. Es contemplativo y observador. Su esencia es recibir lo que el entorno le da. Por eso disfruta al estar en contacto con la Naturaleza: ama la vida. Inmensamente fuerte y potente, como un toro, no suele moverse, pero cuando se pone en movimiento es bruto al no tener en cuenta el exterior. Le cuesta decidir, pero cuando decide ya no cambia. De ahí la fama de terco o testarudo. Siempre prioriza su necesidad de estabilidad para asegurarse. Tauro necesita ver, tocar las cosas. Su función es materializar el deseo.

Géminis "Yo pienso"

La psicología del signo Géminis tiene la cualidad de crear nuevas posibilidades en el presente. Siempre ve otra posible opción, otra alternativa. Su juego es el de combinar, vincular, interactuar e intercambiar continuamente. Siempre está despierto para aprender cosas nuevas . Todo le causa cierta atracción y curiosidad, está en su naturaleza la versatilidad, movilidad, el conectar y desconectar. Es el puente que une dos lados, el conector, el enlace entre dos lugares diferentes o distantes. Su fin es comunicar y que nada quede suelto o aislado. Para Géminis lo importante no es él ni la otra persona con la que habla, sino lo que sucede entre ambas. Crea opciones sin apegarse a ellas; esto le da la capacidad de ser neutral. Géminis es inteligente, ocurrente, curioso, divertido y deductivo. Le gusta reír, jugar, pensar, mover las cosas de sitio, aprender nuevas cosas continuamente, leer. Arquetípicamente es el comerciante, el periodista, el comunicador nato.

Cáncer "Yo siento"

La psicología del signo de Cáncer está centrada en la introversión. Cáncer tiene un innato instinto materno y protector. Sabe que para que algo se desarrolle con plenitud y garantías de éxito, es necesario aislarlo del exterior protegiéndolo con cuidado y mimo. Es muy familiar. Los diferentes Cáncer, según el grado de evolución, irán de la persona dependiente de la familia, al Cáncer que ama lo humano de la gente creando una gran familia donde prime la sensibilidad. Dependiente del afecto. Si le quieren, se queda; si no le quieren, se va. Por ello, puede llegar a ser susceptible y sentirse herido si en un momento dado se siente excluido . Tiene un mundo interior muy rico y sensible en el que reina la fantasía y la imaginación. Pero este rinconcito sólo lo conocen los que tienen el privilegio de contactar con su intimidad. Como su símbolo, el cangrejo, es duro por fuera, blando por dentro. Su fachada ante el mundo suele ser de persona dura, pero sólo es la máscara que protege su sensible interior (este rasgo se acentúa en los hombres pues su sensibilidad es menos aceptada socialmente).

Leo "Yo quiero"

La energía y psicología del signo Leo tiene como clave fundamental el descubrimiento del Yo, de la individualidad. Leo es consciente de su capacidad y poder personal, y esto le impulsa a querer mostrarse y transmitir su fuerza en el exterior. La palabra "YO" recobra una intensidad especial para él; busca impresionar y ser creativo; su psicología está relacionada a la fuerza creativa, el poder y la emoción. Necesita ser el centro de atención del grupo, pues es ahí donde basa su identificación personal. Puede llegar a ser egocéntrico y quedar preso de la respuesta de los demás, pero un Leo evolucionado es una persona que conoce y aplica su poder y capacidad influyendo inevitablemente, y sin buscarlo, en el entorno. Todo Leo estará entre estos dos polos extremos. Leo se ve diferente, se siente diferente. Un Leo "trabajado", que haya aceptado que no es el centro del mundo, brillará como el Sol e irradiará una energía calurosa a su entorno que le hará ser, sin buscarlo, el rey.

Virgo "Yo analizo"

La energía y psicología del signo Virgo está asociada a la necesidad de ordenar. Virgo sale de la ilusión de Leo de ser el rey, y percibe que él y todas las cosas forman parte de un sistema mayor. Su deseo psicológico es estar correctamente ubicado; porque para Virgo todo tiene su sitio y su lugar para que todo funcione mejor. Utiliza la mente lógica para analizar, clasificar y colocar. Es el administrador, el deductivo, el estudiante que se adentra en los matices para que todo se entienda a la perfección y se pueda explicar. Detallista, obsesivo, controlador y perfeccionista, necesita conocer y comprender todo. Su miedo es no saber algo, no poder ubicar algo. Un buen Virgo profundiza sin llegar a perderse en lo ínfimo, y distinguiendo lo importante de lo que no lo es tanto. Psicológicamente representa la lógica, el orden y el sentido práctico ya que capta la utilidad de las cosas.

Libra "Yo armonizo"

La energía y psicología del signo Libra contiene el deseo de abrirse a todo lo que está fuera de uno (lo que no soy yo) y de contactar con los demás. Percibe que el mundo está lleno de complementos, y afirma que "no hay nada aislado que sea completo". El signo Libra ve el mundo en parejas. Psicológicamente, está siempre atento a la presencia del otro y actuará de una forma u otra en función de con quién está, de dónde está , etc. Esto no debemos interpretarlo como falsedad o hipocresía sino como capacidad empática para mantener un equilibrio con la otra persona o entorno. Complacer es uno de sus talentos; el arte en sus múltiples facetas uno de sus mayores placeres. Si no se dedica a él, lo apreciará. Psicológicamente Libra representa la armonía y el equilibrio perfecto. Es diplomático pero le cuesta confrontar y tomar decisiones. La balanza que simboliza al signo expresa valores esenciales de Libra: armonía, equilibrio, igualdad, mesura, tacto, justicia e inteligencia.

Escorpio "Yo deseo"

El signo Escorpio es la energía que confronta los opuestos. Su psicología está condicionada por la batalla que siente en su interior y debe afrontar. Tiene la característica especial de querer ver más allá de lo que se muestra. Aquí reside una cualidad de su energía: comprender lo oculto y ponerlo al descubierto. Los secretos, lo que pertenece al mundo inconsciente, las emociones y los deseos son su mundo, su ambiente, su energía. Pero esto tiene sus problemas: Evidentemente no todo el mundo soporta la intensidad emocional de Escorpio, ni la sociedad permite que la fuerza de los deseos sean expresados con naturalidad. Consecuencia: aprende a controlar su personalidad . Escorpio ejerce una presión consciente sobre su natural forma de ser al no resultarle fácil mostrarse espontáneamente en la sociedad. Los Escorpio suelen tener mala fama, pues ese control aprendido es, en ocasiones, mirado por los demás con desconfianza y malos ojos. Psicológicamente Escorpio representa la concentración, el poder y la pasión.

Sagitario "Yo comprendo"

El signo Sagitario es la energía que comprende y sintetiza la realidad. Su psicología llena de abundancia y generosidad es producto de haber encontrado el sentido de las cosas. El centauro representa a Sagitario, mitad animal, mitad humano. El hombre con su arco y flecha apunta y marca una dirección y sentido vital; y todo, con la fuerza bruta del animal. Su visión global hace ver el porqué de los hechos, teniendo como consecuencia una confianza innata en la vida. Psicológicamente desarrolla ideales y pensamientos, que son los patrones que constituyen su forma de caminar por la vida. Los pensadores y filósofos son personas sagitarianas. La religión como búsqueda de la verdad, es algo intrínseco de la energía del signo Sagitario. Sagitario ama el mundo de las relaciones, la enseñanza y educación, la alegría, el sexo , el dinamismo, los descubrimientos. Psicológicamente representa la sabiduría y la expansión. Posee carisma, sabiduría, vitalidad y poder de convicción.

Capricornio "Yo ambiciono"

El signo Capricornio es la energía que tiene que ver con la culminación y materialización de los objetivos personales en relación, fundamentalmente, con lo social. Su psicología está llena de conocimiento acerca del esfuerzo que hay que realizar para alcanzar las metas propuestas. Es sinónimo de tenacidad, por una parte, y de sabiduría por otra. Capricornio acumula saber a través de la experiencia, es el que distingue lo esencial de lo superficial , lo que permanece de lo transitorio y es capaz de desplazar sus necesidades emocionales en pro de unos objetivos, de las obligaciones que se ha impuesto cumplir para llegar a la meta. La eficacia, prudencia, lentitud, el conocer los pormenores y los detalles de cada paso que se da en la vid, son rasgos característicos de Capricornio. Psicológicamente representa la ley, los proyectos y la realización. El llevar a cabo ese proyecto es su principal motivación, su fundamental dirección hacia la que concentrarán sus esfuerzos.

Acuario "Yo sé"

El signo Acuario es la energía de grupo en la que cada individuo realiza la función de hacer circular la energía. Su función es hacer fluir la energía para que ésta llegue a todos por igual. La psicología de la persona de Acuario está relacionada con lo que está más allá de uno, puesto que lo que le motiva en verdad es el grupo, lo que une y da sentido al grupo. Signo de libertad e independencia, necesita moverse sin ataduras, sin condicionantes porque Acuario es libre, directo y transparente . Es un signo desapegado por excelencia. Acuario, como signo de aire, a veces parece que no tienen sentimientos, pero es que es muy diferente a los signos de agua. Lo suyo no es bucear y expresar en contacto con la emoción, sino sensibilizarse desde lo alto, desde un lugar desapegado que les proporciona más visión y objetividad. Psicológicamente representa la creatividad y la sorpresa. Es el inventor, el genio, el loco, el revolucionario, el excéntrico, el que lanza una idea que jamás nadie ha dicho antes. Es pura creatividad.

Piscis "Yo creo"

El último signo del Zodíaco se caracteriza por su sensibilidad y permeabilidad a las corrientes inconscientes. La función de Piscis es disolver toda forma con el fin de conectarse con lo esencial, con lo que permanece cuando desaparece el cuerpo y la forma. Piscis capta sensaciones que no puede explicar con palabras. Están los Piscis que, por no sucumbir a su extrema sensibilidad, se refugian en un lugar racional que no es acorde a su naturaleza; se alejan de su talento. Otro lado de Piscis, es "quedarse colgado en su mundo", que no es otra cosa que un modo de evadirse de una realidad demasiado cruenta para el signo. Le encanta crear un mundo paralelo donde existen todo tipo de maravillosas sensaciones. Psicológicamente, Piscis está relacionado con la inspiración, la fantasía y la imaginación. Le atrae todo tipo de expresión artística, la música, la poesía, los símbolos, la meditación, el silencio. Su naturaleza puede provocar confusión o hechizos, pero un Piscis evolucionado es profundamente empático; capaz de identificarse con los sentimientos de los demás, pudiendo sentir en su propia piel lo que le está pasando al otro o a los otros.