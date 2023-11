La importante cifra que cobraría Pampita por conducir los Martín Fierro

Pampita será la conductora de los Martín Fierro Latino junto a El Pollo Álvarez el jueves 30 de noviembre, que se celebrarán en Miami. Así fue que se se rumoreo la cifra millonaria que cobraría por esa labor.

Si bien fueron varios los conductores que rechazaron la oferta para realizar esa labor por el bajo salario, Rodrigo Lussich le consultó a Nancy Duré en Socios del espectáculo (El Trece): "¿Es cierto que Pampita cobra 30 mil dólares por ir a conducir el Martín Fierro de Miami?"

"Es un número que se había manejado. No nos dicen concretamente cuánto le pagaron a cada uno", aseguró la panelista quien no tenía el dato certero sobre la cifra que habría cobrado la modelo.

De todas maneras, recordó: "Sí sabemos que hay una persona, que es Ángel De Brito, que no llegó a arreglar el dinero que quería, por eso es que no iba a conducir".

El Pollo Álvarez y Pampita serán los conductores del Martín Fierro Latino Miami. El presentador de Poco Correctos (El Trece) lo confirmó a través de sus redes sociales.

De esta manera, el Pollo anunció su participación mediante Instagram y dijo: "Estoy feliz de contarles que en unos días me voy a Miami a Conducir junto con Pampita los Martín Fierro Latinos en Miami. Nos va acompañar un gran equipo con gente de todo Latinoamérica, que cuando me dejen, iré contando".

"Es el 3er Martín Fierro que vamos a hacer juntos con Carolina y seguro vendrán muchos más", agregó, dando el agradecimiento a Aptra por la confianza de tenerlos en cuenta.

Desde la Red Carpet, Zaira Nara y Robertito Funes Ugarte serán los anfitriones que recibirán a las celebrities. Figuras latinas, de argentina, internacionales e invitados de lujo lucirán sus looks por la alfombra roja.

Ángel de Brito y Denise del Pino asistirán al evento y dentro de los artistas nacionales e internacionales confirmados se encuentran: Susana Giménez, Gloria Estefan, China Suarez, Diego Torres, Janet Rodriguez, Lupita Ferrer, Carlos Mata, Jorge Lanata, entre otros.

Por qué Ángel de Brito rechazó conducir los Martín Fierro Latino

Ángel de Brito reveló que se bajó de la conducción de los Martín Fierro Latino Miami, y explicó los motivos. Además, también hizo mención a Juana Viale.

Si bien parecía que el conductor tenía todo arreglado para ser una de las figuras públicas que iban a estar arriba del escenario para presentar el evento, esta vez contó la tajante decisión que tomó en su programa.

En un debate con las panelistas de LAM (América TV), el periodista dio a conocer por qué se dio de baja del evento, y aclaró: "La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido. Me pareció todo muy desprolijo, y yo no me voy a ir a otro país a trabajar".

Por otro lado, se refirió a la nieta de Mirtha Legrand: "Ahí me bajé y lo mismo pasó con Juana Viale. La llamaron, se reunieron 200 veces con Nacho Viale, hasta que Nacho Viale los mandó a cagar. Les dijo ’vayan a producir de verdad’. No se puede ser tan amateur para producir algo internacional. Llamaron a un montón de figuras, promocionaron el evento y ahora va El Pollo y Pampita, pero ellos van a trabajar".