¡Qué larga la fila! Una multitud colmó los alrededores de ANSES

Aquellos que fueron este lunes a las oficinas de ANSES, se toparon con que las persianas estaban bajas, las luces apagadas y sin atención al público, debido a que se conmemoraba el día de los trabajadores previsionales argentinos.

Al no haber atención ayer, las ‘consecuencias’ se vieron este martes temprano, cuando las primeras luces del día mostraron la cantidad de salteños apostados afuera de la sede de calle Jujuy 43, a sus alrededores y por las calles adyacentes, debido a la enorme fila de personas que esperaban realizar sus diligencias.

El medio Multivisión Federal mostró cuál era la situación esta mañana, con la fila de usuarios que comenzaba en la puerta del organismo, bajaba por calle Jujuy hasta calle Alvarado y giraba llegando casi hasta calle Pellegrini, denotando la demanda que había para la atención.

Grandes, jóvenes, algunos chicos, se veían personas de todas las edades, algunas con gorras y sombreros, unas cuantas con paraguas y otros empleando sus manos para taparse del sol. Las carpetas y las hojas de los trámites también servían para la larga espera.

“Vine para hacer un trámite provisional, no tengo turno, vengo a ver si me pueden atender, estoy desde las 7:00”, comentó una mujer que aguardaba por calle Alvarado. Otra usuaria decía que había llegado para dejar una nota, también sin turno, pero igualmente sabiendo que ayer no hubo atención.

Peligro latente que se sumaba a este panorama era que, con la gran cantidad de personas ocupando la mitad de la vereda, era poco el espacio para transitar por la acera, haciendo que muchos peatones deambularan por la cinta asfáltica, rozando los rodados que circulaban por la zona.