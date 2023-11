Salta, anfitriona de la Copa de la Liga: ¿Racing y River confirmados?

Esta mañana en conferencia de prensa, Sergio Chibán, secretario de Deportes de la Provincia, comentó que esperan noticias en las próximas horas desde AFA para saber qué partido por la Copa de la Liga se disputará este domingo 3 en la ciudad de Salta.

Los posibles cruces son Racing vs Rosario Central, Godoy Cruz vs Banfield, Huracán vs Platense, quienes se jugarán por un lugar en las semifinales.

Atentos los hinchas de River, porque en el caso de pasar a semifinales jugará el partido en el estadio Martearena, la semifinal está asegurada a desarrollarse en La Linda, así lo dijo Chibán sería “el acontecimiento del futbol más importante del futbol de Salta”.

En cuanto al precio de las entradas se definirán una vez que se sepan los cruces a jugarse, pero el precio de la popular/socios será de $8000.