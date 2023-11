Bruno Amiconi será el árbitro de la final que disputará el Albo el domingo en La Rioja

A 4 días de la gran final que disputará el Albo en la Rioja ante Douglas Haig por una plaza en el próximo campeonato de la Primera Nacional, el Concejo Federal esta tarde dio a conocer quién será el árbitro que impartirá justicia en un partido crucial para poder definir quien será el campeón del Torneo Federal A.

El partido que tuvo varios cambios de horarios y se terminó confirmando que será a las 20 y ya tiene árbitro, no es nada más ni nada menos que Bruno Amiconi de la localidad de Salto, un viejo conocido para el equipo de calle Vicente López ya que lo dirigió varias veces en este torneo y además fue el cuarto árbitro en aquella final del 2021 donde el Albo quedo en la puerta de ascender al perder con Chaco For Ever.

El referi del encuentro entre el Albo y el Milan de Pergamino estará acompañado por los asistentes Guillermo Yacante de la localidad de Luján y Marcos Ignacio Liuzzi oriundo de Ayacucho mientras que el cuarto árbitro será Joaquin Gil de Santa Rosa.