Las ligas de fútbol del interior apoyaron a Toviggino y Tapia

En una reunión entre las entidades que integran el Consejo Federal de Fútbol en apoyo a las autoridades de AFA, que fueron reelegidas en la asamblea del 17 de octubre. Los representantes de las 228 ligas provinciales afiliadas y delegados de todo el país ratificaron a Claudio Tapia en su cargo como presidente de la casa madre del futbol argentino y a Pablo Toviggino al frente de la institución que representa al futbol del ascenso.

En este marco elaboraron un documento en el que destacan el trabajo de la gestión actual y adhirieron a la continuidad de las autoridades hasta el 2029.

“No podemos desconocer que el liderazgo de los actuales conductores ha garantizado durante todos estos años, a través de sus políticas de apertura e integración, el protagonismo cada vez más destacado de dirigentes, clubes y ligas afiliadas del interior. Repudiamos los continuos ataques que desde interesados sectores vinculados al poder político, económico y mediático desconocen la voluntad soberana de sus afiliados expresada unánimemente en la reciente Asamblea”, dice el documento.

Por Salta estuvo presente el delegado Osvaldo Romano quien hizo hincapié en el trabajo que realiza la gestión actual: “Creo que no hay dudas de como estos años clubes del interior han tomado protagonismo en los torneos y en nuestro caso en particular después de muchos años tendremos dos equipos en la Primera Nacional. Jamás se había incluido en eventos importantes a las provincias, hoy las copas de la Selección Argentina están recorriendo diferentes localidades del país, desde Ushuaia hasta Tilcara. Esto no es algo menor y debemos seguir apoyando este proyecto para que el crecimiento se para todos”.