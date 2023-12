La Justicia ordenó la inhibición total de los bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici

La Justicia ordenó la inhibición general de los bienes de Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio en la causa que los investiga por presunto lavado de dinero. El pedido fue realizado el 30 de octubre por el fiscal Sergio Mola y finalmente este jueves la Cámara Federal N°3 de La Plata lo aceptó.

Esto se da también en el marco de nuevos avances en la investigación. Según pudo saber TN, la Justicia encontró facturas que le hizo un casino a un programa de Cirio y analiza el nexo con Insaurralde.

Ahora, la Cámara Federal N°3 de La Plata aceptó la inhibición de los bienes para que en caso de comprobarse el lavado de dinero, los implicados no puedan desprenderse de ellos.

La Justicia encontró millonarias facturas de un casino en favor de un programa de Cirio

El 9 de noviembre pasado, la Gendarmería se presentó en el Casino Victoria con el objetivo de requerir documentos vinculados a la publicidad que esa empresa realizó en el programa de “Las mujeres de la Selección”, un ciclo de entrevistas a las esposas de los jugadores del seleccionado nacional que condujo Jesica Cirio en 2022.

Según pudo saber TN, las autoridades del casino entregaron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, es decir, unos $11.262.960 en publicidad. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas, ya que en los registros del casino figuran “impagas”.

Ambas facturas se confeccionaron entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró una fuente cercana al caso. Para los que llevan las riendas de la investigación, es muy extraño que las facturas se hayan confeccionado y que en el sistema no figure la transferencia de dinero.

La Justicia se posa sobre el casino Victoria de Entre Ríos porque pertenece a Daniel Mautone, dueño de diferentes bingos en la provincia de Buenos Aires. En la política todos dicen que el negocio del juego en el territorio bonaerense lo maneja Insaurralde a través de uno de sus funcionarios de confianza, Omar Galdurralde, a cargo del Instituto del Juego por lo que la Justicia cree que esta publicidad en el programa de Jesica Cirio podría ser una coima encubierta destinada a Insaurralde -tal como contó el periodista Sergio Farella en Somos Buenos-.

El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaran a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak.

Mientras tanto la causa sigue su curso y las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendrives serían cinco. /TN