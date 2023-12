Conocé la historia de un emprendedor salteño que venció las barreras de la discapacidad

Santiago de la Cuesta, es un joven salteño no vidente, de 30 años, cuyo emprendimiento de elaboración de conservas, emplea a 10 personas directamente y a otras indirectamente.

El joven, en Informate en la Noche, relató cómo a los 20 años perdió la vista debido a un desprendimiento de retina en ambos ojos, lo que supuso un desafío en un momento crucial de su vida en busca de independencia y desarrollo profesional.

"Fue paulatino, por operaciones, tuve un desprendimiento de retina del ojo derecho. Primero perdí la vista del ojo derecho y después del ojo izquierdo. En el medio, hubo mucha operación, mucho médico pero no se pudo lograr recuperar la vista".

Contó que al momento de quedar ciego fue un momento en el que como cada joven buscan su futuro. "Me tocó quedarme ciego en el momento en el cual todos queremos estudiar, independizarnos y construir nuestro futuro y a la hora de buscar trabajo se me complicó muchísimo, no sabía hacer muchas cosas y por otro parte tampoco se me dio la oportunidad de poder demostrar o poder formarme".

Sostuvo que el Mercado laboral para una persona con discapacidad es casi "imposible" e invitó a empresas privadas y al mismo Estado a que puedan contratar a personas con discapacidad. "Y si no saben esas personas con discapacidad hacer algo, formarlas, llamarlas, invitarlas a trabajar, que en general las personas con discapacidad algo no pueden hacer pero muchísimas cosas sí".

Lejos de caer, y con el firme propósito de salir adelante, es que Santiago creó su emprendimiento. "En esta desesperación por salir adelante, por ponerme de pie ante la vida, es que buscando trabajo y no conseguía , dije bueno, tengo que emprender, tengo que armarme una empresa, me toca a mí generar la oportunidad y aunque parezca gracioso, doy trabajo, doy vuelta la situación".

Hoy agradece a los que no le dieron trabajo porque lo hicieron más fuerte. "Empecé con esta fábrica, por supuesto desde la casa, uno empieza siempre cuando no tenés un Capital muy grande y tampoco el conocimiento, empecé desde la casa, mis viejos cocinan muy bien. Me criaron con un paladar fino y mis viejos sabían hacer estos escabeches y me puse a pensar y yo a esto tranquilo lo puedo hacer, me puse a estudiar, tuve un profesor que con todo desinterés o con el interés que yo salga adelante me hizo estudiar".

Destacó el hecho que hoy da empleo. "Hoy tenemos un personal de 10 personas e indirectamente muchas más porque entre clientes y todo el circuito que tiene una fábrica das mucho más trabajo a gente".

Por último, instó a cualquier persona, tenga o no discapacidad a pararse ante la vida y volverse su propia oportunidad

"Yo creo que en el tema de discapacidad tenés dos caminos, uno te quedás llorando en cama, es muy duro y todos los días te enfrentas a un reto. Pero el consejo que le puedo dar, no solo a una persona con discapacidad o a un padre con un hijo con discapacidad o a cualquiera que este varado en el tema trabajo o de salir adelante, motivación, yo creo que el tema de generar nuestros objetivos es primero, saber ¿qué querémos hacer? Después ponerle mucha pasión y esto es constancia y esa es la formula perfecta para poder pararte ante la vida, tengas o no una discapacidad".

Podes conseguir los productos en distintos puntos de ventas que se exponen en @conservas_atacopampa o bien comunicarse al 38760555972.