Le robaron la reja de su comercio y la policía le dijo: "No es prioridad"

La inseguridad es noticia permanente y cada caso tiene un ribete distinto o una vuelta de rosca más, pero en conclusión el fin siempre es adueñarse de lo ajeno sin importar nada.

Cecilia, es propietaria de una tienda de prendas de vestir en Tartagal, el cual se encuentra sobre calle España, zona sumamente comercial, pero a pesar de todo delincuentes a plena luz del día se llevaron las rejas del negocio. "Como todos los días abrí el negocio, puse las rejas al costado, las trabamos, me fui a casa tipo 12.30 a 13, cuando volví a la tarde y me doy con que las rejas no estaban, pregunté a los vecinos y nadie sabía nada".

Ante la falta de información de los vecinos, consiguió cámaras de la cuadra y así pudo ver como dos sujetos pasan por la vereda y posteriormente se ve a uno de ellos cargar las rejas mientras el otro sujeto camina por detrás. "Las cámaras mostraban que pasaban dos hombres tipo 3 de la tarde y volvían y se ve clarito que se llevan las rejas".

A pesar de las imágenes, que son bastante claras y la denuncia, no consiguió que los sujeto sean identificados. Las imágenes conseguidas de cámaras de vecinos muestra el recorrido de los sujetos caminando con las rejas como si nada por varias cuadras a plena luz del día sin que nadie lo advirtiera.

"Nadie me sabe decir nada, nadie vio nada. Lo único que tenemos son las cámaras, las fuimos subiendo para ver si alguien nos aportaba información pero lamentablemente no. Cuando pasó llamé al 911, vinieron, me tomaron los datos y les dije que quería ver la cámara de Rivadavia y España y me dijeron que no tenía alcance hasta ahí. Se ve que salen de aquí y que bajan hasta la Güemes y siguen hasta la 25 de Mayo, hasta la escuela de Frontera aproximadamente".

Luego la mujer hizo la denuncia policial y creyó que iba tener respuestas rápidas pero no fue así. "Me dijeron que no me iban a dar prioridad porque son unas rejas, no un vehículo, pero que me iban a estar avisando cualquier cosa".

Indignada señaló la zona como liberada. "Me da gracia que me digan que no es prioridad porque no es una moto ya que ni las motos son prioridad, ese mismo día abrieron un auto acá y seguramente no hicieron nada. Te piden hacer la denuncia pero es zona liberada, la policía no hace nada", concluyó la comerciante por Mosconi TV.

Los delincuentes, según las imágenes que se obtuvieron, caminaron hasta Escuela de Frontera, aproximadamente 4 cuadras y seguramente más.