Así será el operativo policial del partido entre Racing y Rosario Central

Alrededor de 500 efectivos de diversas áreas operativas se desplegarán en el estadio Padre Ernesto Martearena y sus alrededores para garantizar la seguridad durante el partido entre Racing y Rosario Central por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El objetivo es asegurar que el encuentro se desarrolle en condiciones óptimas, y para ello, se implementará una amplia cobertura de seguridad.

Este domingo, las puertas del estadio abrirán a las 18:30. El acceso para el personal de prensa se realizará exclusivamente por la Puerta N° 0, mientras que autoridades, dirigentes de los clubes y vehículos acreditados ingresarán por la misma puerta sin excepción.

Con el fin de agilizar los ingresos y evitar demoras, se recomienda al público llegar con suficiente antelación, ya que se llevarán a cabo exhaustivos controles en los accesos. Se implementará un nuevo Sistema Informático de Identificación de Personas, por lo que los asistentes deberán presentar obligatoriamente su DNI físico para ingresar.

La venta de entradas será exclusivamente virtual, y se solicitará a los espectadores presentar el comprobante de compra en el momento necesario, ya que no habrá boleterías físicas disponibles. Se permitirá el ingreso de banderas, telones, cotillón, instrumentos de percusión y viento, así como banderas de flameo que no superen 1 x 1 metros. No se permitirá pirotecnia, bebidas alcohólicas, rollos de papel ni elementos contundentes de ningún tipo.