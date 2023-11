Racing y Rosario Central jugarán en Salta por los cuartos de final de la Copa de la Liga

La fase regular de la Copa de la Liga Profesional llegó a su final y se definieron los partidos por los cuartos de final: Huracán vs. Platense; Godoy Cruz vs. Banfield; River Plate vs. Belgrano; y Racing Club vs. Rosario Central que tendrá el atractivo de que se jugará en el Martearena el domingo a las 21:30.

El secretario de Deportes Sergio Chibán esta mañana mediante conferencia de prensa anunció que Salta sera sede de los partidos de la instancia final de la Copa de la Liga en donde en primer lugar por cuartos de final se enfrentarán la Academia de Avellaneda ante el Canalla rosarino en el estadio Mundialista el proximo domingo a las 21:30

Además, Chibán también informó que, en caso de clasificar a las semifinales, la visita a la provincia será de River Plate, pero primero debe pasar a Belgrano y esperar a su rival.