Doce alumnos de un colegio religioso fueron imputados por amenazar con violar y descuartizar a sus compañeras

Doce alumnos del nivel secundario de la Casa Salesiana Juan Evangelista, en La Boca, fueron imputados por el delito de “amenazas agravadas” y la Justicia dispuso una medida perimetral para impedir que se acerquen a un grupo de compañeras que los adolescentes investigados habían nombrado en un grupo de WhatsApp en el que habían afirmado que iban a violarlas y descuartizarlas.

La investigación, que ahora tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°4, especializada en materia Penal Juvenil, a cargo del fiscal Mauro Tereszko, se inició tras una denuncia presentada por representantes del establecimiento educativo y de las madres de dos alumnas.

Así lo informaron fuentes judiciales.

El representante del Ministerio Público Fiscal se presentó este lunes en el colegio, situado en Olavarría al 400, “para buscar datos y notificar de medidas restrictivas dispuestas para con los imputados [por la perimetral]”, explicaron los voceros consultados.

En el expediente interviene la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña María Mercedes Maiorano. En un primer momento, el Ministerio Público estuvo representado en el caso por la fiscal Carolina Zanni, especializada en Violencia de Género.

El viernes pasado, cuando la causa todavía estaba a cargo de Zanni, el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, con la colaboración de la Policía de la Ciudad, hizo una serie de allanamientos en cuatro domicilios.

“Fueron allanamientos simultáneos en domicilios de parte de los estudiantes investigados”, explicó una fuente de la causa. No transcendieron los resultados de los procedimientos. Por tratarse de menores de edad (tanto las víctimas como los investigados) se decidió no comunicar el avance de la investigación.

Los chats de WhatsApp y posteos de Instagram de los imputados se viralizaron en redes sociales la última semana de noviembre, antes de que se hiciera la denuncia ante la Justicia. Con el perfil @afterglowflor, la periodista y productora Florencia Maggio hizo una serie de publicaciones en X. El primer post fue el siguiente: “Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de cuarto año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes”.

En las capturas de los chats subidas a X y en los posteos de Instagram, los alumnos investigados no solo hacían referencia a estudiantes, sino también a docentes. Uno de los adolescentes publicó una foto con compañeros donde arrobó a sus amigos y los llamó “Mis amigos, los violines”, se definió a sí mismo como un “reviolín” y dijo que no le importaba la cana [por la policía] ni la “puta” directora del colegio.

Según se advierte de las capturas subidas por @afterglowflor, los chats no son actuales, hay algunos de marzo y otros de agosto pasados.

“Está para descuartizar”, “para agarrarla del culo y violarla”, “alta trola esa”, “le apuntamos con el arma en la cabeza”, “llevarlas abajo de un puente, cagarlas a piñas, violarlas mientras les pegamos patadas en la cara”, y “después le metemos la pistola en el culo”, son los fortísimos mensajes de algunos de los chats que investiga la Justicia.

Maggio también subió a X un posteo que hizo una alumna: “Hoy no nos callamos más. Hoy es cuando decidimos escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelistas, que fueron amigos, novias y compañeras de estas larvas. Se difundió un grupo de WhatsApp, ‘Mamadelamama’, capturas de cómo me iban a violar a mí y a mis compañeras, cómo descuartizarían y un monto de cosas que la van a ver en la siguiente historia”.

Comunicado oficial

Antes de que se hiciera la denuncia ante la Justicia, autoridades del establecimiento educativo dijeron que tras conocer los chats del grupo de WhatsApp habían tomado intervención y habían comunicado lo sucedido a la supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp) del gobierno de la Ciudad y al Consejo del Niño, Niña y Adolescente (Cnnya).

“Los alumnos que participaron del grupo de WhatsApp que se viralizó fueron separados preventivamente y continúan los estudios de forma virtual”, sostuvo el sacerdote Alejandro León, representante legal del colegio.

Cuando todavía no se había decidido hacer una presentación ante la Justicia, el colegio envió un comunicado oficial dirigido a la comunidad, firmado por León.

El texto es el siguiente: “En relación con los chats que salieron a la luz el martes 21 de noviembre de 2023 que involucran a estudiantes del nivel secundario de nuestro colegio, comunicamos las acciones realizadas por el Equipo Directivo hasta el momento:

Se abrieron espacios de escucha y de diálogo con las y los estudiantes afectados.

Se citó a las familias, de los estudiantes responsables y se acordó que estos continuaran su recorrido pedagógico en forma virtual, sin presencialidad. -

Se presentó todo lo actuado a supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada (Dgegp) y al Consejo del Niño, Niña y Adolescente (Cnnya).

-Se solicitó el asesoramiento al Equipo de Acompañamiento Institucional de la Inspectoría Salesiana.

Se realizó una charla concientizadora con el resto de los estudiantes, sobre cómo actuar frente a situaciones similares.

Se citó a las familias de las estudiantes afectadas para contenerlas y llevarles tranquilidad con la intervención que está haciendo la escuela.

Se llevaron a cabo reuniones con las familias que se presentaron espontáneamente en la escuela para plantear sus inquietudes.

Se realizaron talleres sobre grooming a cargo de la ONG Grooming Argentina.

Tuvimos una reunión virtual con la Supervisora del nivel sobre las líneas de acción a seguir.

Todo lo actuado en este proceso está registrado en acta. /La Nación