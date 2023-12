"Sin ambulancia ni chofer", mujer habría muerto por falta atención en El Galpón

Con mucho dolor Guadalupe decidió hacer pública la tragedia que le tocó vivir a su familia el día jueves en El Galpón, cuando solo buscaban asistencia médica para su hermana Soledad del Carmen Oglietti de 44 años, quien finalmente falleció la madrugada del viernes.

La mujer sostuvo que su hermana estaba con fiebre (38 grados) y presión (60/70), con lo cual decidió llamar a la guardia del hospital. Atendió una enfermeras, a quien Guadalupe le explicó el problema y solicitó una ambulancia.

"La ambulancia no está, se encuentra en Salta. Calculamos que a las 4 regresará y la mandamos", señaló la enfermera de acuerdo al relato de la denunciante. Guadalupe insistió en pedir ayuda. "No tenemos ambulancia, ¿no tenés quién te la vaya a controlar? Si querés que la atiendan traela al hospital", sostuvo la misma enfermera en diálogo telefónico con la hermana de Soledad.

De acuerdo a lo expresado por la denunciante, las respuestas de la enfermera siempre fueron de "muy mala manera".

Cerca de las 2 llegó a la casa, ubicada en la calle Julio César Barrientos al 600 de El Galpón, Carlos Oglietti hermano de la mujer, quien al ver el mal estado de salud de Soledad, a quien le faltaba oxígeno se comunicó otra vez con la enfermera que atendió el teléfono quien le dijo "No vamos a ir porque el doctor García no autoriza", respondieron desde el instituto médico.

Atrapados por la desesperación, los hermanos decidieron mandar un mensaje de texto a un enfermero amigo que trabaja en el hospital, quien le dijo que Soledad tenía presión baja y que si bien no estaba en el hospital, iba a llamar para que les enviaran una ambulancia.

Una enfermera amiga que también fue contactada por los hermanos aconsejó que volvieran a llamar a la guardia médica. "Mire señora, la ambulancia no se encuentra, no tenemos en qué ir, el doctor García no autoriza", sostuvo la enfermera y la denunciante preguntó: "¿Pero que no tienen dos ambulancias?", y la enfermera respondió: "Sí pero no hay chofer".

Tras una odisea de más de 6 horas, finalmente llegó la ambulancia pero el enfermero confirmó lo peor, Soledad había fallecido "No hay más nada que se pueda hacer" publicó El Tribuno.