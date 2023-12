Klix: “Juventud necesita un cambio y llegar lo más rápido posible a la Primera Nacional"

Las elecciones de Juventud Antoniana están cada vez más cerca y hasta el momento se anotaron cuatro listas provisorias, una de ellas encabeza Gustavo Klix, quien ya fue presidente Antoniano en entre el 2019 y 2021 donde logró recuperar el predio de la calle Catamarca como uno de sus logros al frente del Antoniano.

Gustavo Klix que representa la lista N: 25, Juventud en Acción que tendrá el color marrón como referencia, el ex presidente dialogó con Solamente Fútbol por Infinito FM 96.5 Mhz y contó el motivo por el que se postula: “En esta ocasión demoré la decisión, sinceramente no lo tenía muy claro. El corazón me decía que debía volver a presentarme, reservé nombre, color y número para nuestra lista, junto a nuestra gente”.

Habló de su paso ya por la presidencia Antoniana: "Tengo la experiencia de ya haberlo vivido, de aprender los errores y tener una comisión con gente totalmente elegida por mi, con la misma ideología que tengo y que quiere lo mejor para Juventud". Además, agregó:” La experiencia, los proyectos inconclusos de mi primera gestión y las ganas son el motor para volver a estar. En mi primera incursión, uno tiene otra inocencia y confía mucho en lo que dice la gente".

Con respecto si habría una posibilidad de que haya una lista de unidad ya que falta dos semanas para presentar la lista definitiva ante la junta electoral: “No se puede llegar a la unidad en Juventud, ya lo he intentado y no lo logramos además que haya gente que quiera presentarse es respetable. Que lo hagan ya demuestra su amor por Juventud".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro Juventud Antoniana 🔵⚪🟤 (@cjaoficial)

Por último, dijo que La fecha límite para presentar listas es el viernes que viene: “Juventud necesita un cambio y sigo con mi lema de prometer no hacer promesas. Vamos a trabajar en el reordenamiento institucional interno y en llegar lo más rápido posible a la Primera Nacional"