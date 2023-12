“Se nos murió todo”: fueron a un motel por una noche de pasión pero algo en el lugar los impactó y apagó la llama

Es muy común que las personas asistan a diferentes comercios, hospedajes y eventos, y luego detallen su experiencia en diversas plataformas. En este caso, una mujer dejó una llamativa reseña sobre un "telo" y generó mucha repercusión, ya que hasta adjuntó imágenes para comprobar lo que estaba contando.

Luz, la protagonista de esta historia, concurrió al lugar con la esperanza de pasar un buen momento, pero terminó completamente impactada con el aspecto del lugar. "Es una asquerosidad", opinó sin dudarlo, antes de mencionar que al final "no pudo hacer nada" con su novio. El hecho quedó registrado en una publicación de Facebook.

Ella y su pareja no podían creer lo que estaban viendo, puesto que la suciedad del piso, de las sábanas y del baño era evidente. "El campo es más limpio", añadió junto a las fotos que evidencian el mal estado de las instalaciones. Así, una noche que debía ser puro romance terminó en una horrible experiencia.

La mujer pensó que iba a pasar una inolvidable noche de pasión junto a su novio, pero se llevó la peor de las experiencias. Indignada, se expresó a través de Facebook: "Hola, buenas tardes. Quiero hacer mi descargo porque es una locura lo que cobran en el telo", comenzó en referencia al hotel que se encuentra en la ciudad de Caucete, en la provincia de San Juan.

El descargo de la mujer en Facebook.



El impactante estado del lugar

"Es una mugre y todo está contaminado con moho, sucio el piso, las sábanas re sucias... Es una asquerosidad. El baño tiene olor a orina, hace tiempo que no lo limpian, y encima cuando entrás está todo lleno de espermas", continuó Luz en el mensaje que transmitió.

Por último, aclaró que no pudo concretar el acto sexual con su pareja: "Cuando entramos no pudimos hacer nada, porque se nos murió todo al ver la asquerosidad. Encima reclamás y no te dan bola, te dicen que si no te gusta, que te vayas. Creo que el campo es más limpio que ese telo".

Más imágenes del hotel al que fue la pareja.

En las imágenes se puede observar el suelo, la puerta, el inodoro, las canillas y la cama, entre otros objetos de la habitación. Se nota que la construcción es bastante antigua y que le falta mantenimiento, sobre todo de pintura y reemplazo de ciertos objetos viejos./Crónica