La polémica decisión de Martín Demichelis en los penales que terminó de la peor manera: los detalles

Nunca en su historia, River había fallado los cuatro penales de una definición. Más allá de que los jugadores fueron los protagonistas, una decisión de Martín Demichelis no pasó desapercibida y generó polémica.

Es que el entrenador del Millonario no decidió dar ninguna lista de pateadores y dejó que los jugadores eligieran el orden en el que iban a ejecutar los penales definitorios de la semifinal de la Copa de la Liga.

Otra de las cosas que llamó la atención fue que Demichelis no se acercó a los futbolistas cuando terminó el partido. Decidió quedarse en el banco de suplentes en un momento clave, donde muchas veces la palabra del entrenador lleva tranquilidad y serenidad al equipo.

La estrategia no salió como se esperaba y por primera vez en la historia, River no convirtió ninguno de los penales que ejecutó. Fatura Broun le atajó los tiros a Enzo Díaz, Agustín Palavecino y Pity Martínez. En tanto, Manuel Lanzini no le acertó al arco y la pelota se fue por encima del travesaño.



Martín Demichelis se siente “fuerte” para seguir siendo el DT de River

River perdió por penales ante Rosario Central tras empatar 0-0 en los 90 minutos y quedó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga. En ese contexto, Martín Demichelis enfrentó los micrófonos y habló sobre su futuro en el Millonario

“Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo, y no me confundía para perder mis ideales porque sé de dónde vengo, y tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día de que sea entrenador de River. Tengo la fortaleza para ir al River Camp y pararme frente al grupo para hacer el entrenamiento”.

Y, en ese sentido, agregó: “Yo hago mis análisis con la gente con los que los tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con fuerza para lo que viene”, analizó. /TN