Sáenz tomó juramento a secretarios, al Síndico y Fiscal de Estado

Esta mañana tenia lugar en la Casa de Gobierno la asunción de los secretarios que acompañarán a la cartera de ministros, que conforman la nueva gestión del Gobernador Gustavo Sáenz.

Dentro de los secretarios que renuevan su cargo, se encuentra Luis María García Salado en la secretaria de Justicia, quien manifestó su orgullo y emoción por la continuidad de la confianza de parte del Gobernador y de su equipo de trabajo en la secretaria.

Hizo hincapié en continuar con las mediaciones, trasladándose también en el interior de la provincia, aclaró que durante el año se hizo lugar a 12 mil pedidos de mediación aproximadamente. Además, recalcó que cuenta con 53 mediadores comunitarios “es una política de Estado”.

Por la parte de la secretaria de Adultos Mayores, Juan Carlos Villamayor renueva también su compromiso con este sector de la sociedad y se muestra en la lucha por construir una sociedad donde “nuestros viejos queridos sean preponderantes”.

Se manifestó feliz por esta responsabilidad y ratificó la lucha por concientizar sobre los derechos y respecto al adulto mayor “una sociedad que no respete al adulto mayor no tiene futuro y no aprovecha las virtudes que nos regalan” finalizó.

Frida Fonseca, deja su cargo en la secretaria de Seguridad, para acompañar al ministro Sergio Camacho, como secretaria de Relaciones Institucionales.

La secretaria, expresó su agradecimiento por este nuevo lugar que le confía el gobernador junto al ministro y se mostró convencida de lograr una articulación y coordinación entre el gobierno de la provincia con todos los sectores políticos, institucionales y comunitarios “es necesario trabajar para que las políticas públicas lleguen de la mejor manera, sobre todo para acompañar a los ciudadanos”.

Para concluir, solicitó a las nuevas autoridades de la secretaria de Seguridad que conserven la presencia territorial a la par de los vecinos, que supo realizar en su labor durante el año y medio en que estuvo “seguridad se hace desde el territorio y no desde el escritorio” sentenció Fonseca.

Lista completa

Síndico General de la Provincia: Federico Javier Mateo

Fiscal de Estado: Juan Agustín Pérez Alsina

Representante de relaciones Internacionales de la Provincia de Salta: Julio Argentino San Millán

Secretario de Personas Mayores: Juan Carlos del Socorro Villamayor

Secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas: Ángel Marcelo Federico Córdova

MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Secretario de Gobierno: César Rodrigo Monzo

Secretaria de Derechos Humanos: Mariana del Valle Reyes Arredondo

Secretario de Trabajo: Alfredo Amado Batule

Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad: María Itatí Carrique

Secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad: Iván Guierino del Milagro Mizzau

Secretaria de Defensa del Consumidor: Pía Saravia

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretario de Finanzas: Ariel Eduardo Burgos

Secretaria de Ingresos Públicos: María Soledad Claros

Secretaria de Planificación Financiera: Mirtha Liliana Corona

Secretario de Contrataciones: Álvaro Adolfo Gallardo Alemán

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Secretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario: Josefina Eugenia Nallar

Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia: Carina Paola Iradi

Secretario de Asuntos Indígenas: Luis Gustavo Gómez Almarás

Secretaria de Políticas Sociales: Jorgelina Bellagamba Sosa



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretario General y de Administración: Eduardo Gustavo Costello

Secretaria de Gestión Educativa: María Estrella Villareal

Secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente: Analía Guardo Gallardo

Secretario de Cultura: Diego Ashur Mas

Secretario de Ciencia y Tecnología: Livio Rafael Grattón, DNI 18.151.570

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Secretario de Salud Mental y Adicciones: Martín Carlos Teruel

Secretaria de Discapacidad: Fabiana Ávila

Secretario de Servicios de Salud Dr. Adrián Marcelo Rúa Almaraz

Secretario de Gestión Administrativa: Gustavo Adolfo Sulekic

Secretaria de Desarrollo Organizacional: Ana Inés Reartes



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Secretaria de Desarrollo Agropecuario: Milagros del Valle Patrón Costas

Secretario de Industria, Comercio y Empleo: Nicolás Avellaneda

Secretaria de Minería y Energía: Andrea Romina Sassarini

Secretario de Recursos Hídricos: Julio Mauricio Romero Leal

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Alejandro Aldazábal

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Secretaria de Turismo: Nadia Verónica Loza

Secretario de Deportes: Sergio Guillermo Chibán



MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Secretario de Justicia: Luis María García Salado

Secretario de Seguridad: Fernando Luis Acedo

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Secretario de Obras Públicas: Héctor Hugo de la Fuente

Secretaria de Planificación: Laura Karina Caballero

Secretaria de Tierras y Bienes del Estado: María Silvina Abilés



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN

Secretario de Gestión de Recursos Humanos: Eilif Riise

Secretario de Modernización del Estado: Martín Miguel Güemes

COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS

Secretario del Interior: Ricardo Javier Diez Villa

Secretaria de Relaciones Institucionales: Amanda María Frida Fonseca Lardies

Secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales: Constanza Figueroa Jerez