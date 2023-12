Despidieron a la joven que murió en un trágico accidente en Circunvalación Oeste

El sábado, cerca de las 17, un impactante accidente, donde la conductora de un Toyota Corolla murió tras perder el control y chocar contra un guardarrail, en Circunvalación Oeste, causó gran consternación. Con el correr de las horas, se supo que la víctima fue Camila Salmoral de 24 años, en medio de la consternación sus amigas la despidieron en redes sociales.

Mientras la Policía investiga la mecánica del trágico accidente, la familia y amigos de la joven, no encuentran consuelo, esta pérdida repentina e inesperada los ha dejado sin aliento y las redes sociales se convirtieron en un lienzo para recordarla con fotos, anécdotas y buenos deseos.

“Mi hermanita, mi mejor amiga, mi compañera de todo, mi amiga PREFERIDA, dios no lo puedo creer porque tan rápido? Nos merecíamos más tiempo juntas, vos te merecías estar acá mucho tiempo más”, comenzó posteando una de sus amigas, recordó sus anécdotas juntas y hasta la música que les gustaba compartir.

“Amiga querida, se me parte el corazón por esta despedida tan injusta. No puedo explicar lo mucho que te voy a extrañar y la falta que me vas a hacer”, escribió otra de sus amigas compartiendo fotos de algunos de los momentos que vivieron juntas

“Me dijiste que el dolor se calma con el tiempo pero nunca del todo, sé que vos me vas a doler toda mi vida”, puso otra de sus amigas donde recordó la última vez que compartieron tiempo juntas.