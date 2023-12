"Estoy orgulloso que los galpones estén vacíos", defendió Tonini a Bettina

Noticia de este martes fue lo ocurrido en los galpones que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta, donde la actual gestión encontró que los mismos fueron vaciados de todos los recursos que había la semana pasada, antes del cambio de gobierno comunal.

Al respecto de este tema el ex secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini, en su visita a CNN Salta -94.7 MHZ- se refirió a este tema donde, sin 'pelos en la lengua', dijo que estaba "orgulloso que los galpones estén vacíos", pues significa que "hicimos una muy buena política social en la gestión de Bettina Romero", restándole valor a la denuncia de la actual secretaria de Desarrollo Social, Daiana Ovalle.

“Estoy orgulloso que los galpones estén vacíos, (lo otro) es una mirada falsa de la nueva secretaria”, comenzó Tonini su defensa indicando que estos galpones se llenan cuando desde el municipio hacen las compras de los recursos y elementos, los cuales se distribuyen “acorde los va solicitando la gente”.

Aquí reconoció que en los galpones habían cuchetas, sillas de ruedas, muletas ortopédicas de aluminio y madera, colchones, frazadas, módulos alimentarios, chapas, ventanas, entra otros. “Son compras que se hacen cada tanto tiempo para la contención social”, dijo Tonini agregando que todo el stock “lo entregamos durante 4 años con una muy buena política social en la gestión de Bettina Romero”.

Aquí se permitió hacer una crítica a la secretaria Ovalle, diciendo: “Quiero creer que la nueva secretaria no está de campaña antes de iniciar su gestión, que no es campaña política, que no tiene una parcialidad política”.

“Bettina modificó, encaró, aumentó y profundizó una política social, le dimos de comer a miles de familias salteñas”