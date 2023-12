Removieron las ciclovías de calle Alvarado: “Nunca debieron estar allí”

En el marco de un plan integral de ordenamiento del tránsito, la nueva gestión de Municipalidad de Salta removió la ciclovía de calle Alvarado.

Al respecto, Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, en diálogo con InformateSalta, señaló que la decisión se basó en varios aspectos técnicos, que daban cuenta que “nunca deberían haber estado instalado allí”. “Los informes del PIDUA, y los estudios de movilidad que se realizaron entre 2017 y 2019 no respaldan su existencia, es inseguro”, señaló.

El secretario enfatizó que esta acción no se hizo sin considerar la inversión previa, explicando que los elementos separadores serán reutilizados, a la vez que agregó que la remoción no generó costos extraordinarios, ya que se realizó con personal municipal y de obras públicas.

En relación a la ciclovía de Av. Belgrano, indicó que se encuentran en proceso de estudio y evaluación para garantizar la seguridad de los ciclistas y la armonía con el tráfico vehicular. “Nosotros tenemos que garantizar que sea segura para el que circula por la ciclovía y que no genere caos y que sea seguro también para aquellos que transitan en auto”, afirmó.

No obstante, confirmó que los “bodoques” no van a continuar e hizo hincapié en su peligrosidad. “Estamos evaluando si van a ser reemplazados o se van a modificar, los automovilistas algunas veces, y sobre todo con la lluvia, no los perciben y terminan produciendo accidentes. Seguramente muchos de los separadores flexibles que se trajeron de Alvarado serán reutilizados para rediseñar la ciclovía”, comentó.

Asimismo, dijo se evaluará la reestructuración de los estacionamientos de bicicletas ya que su actual disposición es insegura y caótica. “A priori se van a modificar porque son inseguros, más que para el ciclista, para aquellos que necesitan hacer maniobras de giro en la zona y la verdad es que reducen de manera brusca en algunos sectores el tránsito, eso produce caos de tránsito, y eleva los índices de posibilidades de accidentes”.

Para finalizar, subrayó que el objetivo principal es mejorar la movilidad en la ciudad, ahorrar tiempo a los vecinos y garantizar la seguridad vial. “Vamos a trabajar para que el tránsito no sea un problema de la gente, en general ese es nuestro objetivo”, concluyó.