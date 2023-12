En Salta, prevén que liberar servicios de internet satelital impulsará la competencia

Dentro de los puntos del DNU que comunicó en la noche de ayer el presidente Milei, uno provocaría consciencias para la competencia dentro de las prestaciones de internet satelital.

Emanuel Eduardo Salinas, de Nubicom, explicó a InformateSalta que la liberación de los servicios de internet satelital y la llegada de empresas extranjeras mejorarían la competencia en el mercado.

“Desregular para que puedan entrar empresas a invertir en Argentina siempre es bueno” comentaba Salinas, mientras destacaba el incremento de la competitividad que llevaría a las empresas locales a mejorar sus servicios y calidad para ponerse a la altura y competir.

Esto permitiría al cliente poder diferenciar y elegir la calidad que quiere o puede pagar “si la empresa te brinda mejor calidad de servicio y a un precio aceptable va a tener más mercado que la empresa que muchas veces brinda servicio económico, pero con calidad deficiente”.

Starlink. Sobre la empresa, indicó que no es uno de los servicios más económicos, ya que el pago se realiza en dólares y no pesos, pero si ayudaría a solucionar los problemas de conectividad en zonas rurales. No presta los mismos servicios de energía terrena como Cablevisión, Telefónica o Nubicom, sino que es un servicio satelital que se encuentra física y técnicamente limitado: “no es un servicio que va a poder abastecer 50 mil abonados” explicó.

También comentó al medio que el país no posee servicios de internet satelital de calidad, todavía en el territorio argentino no se presentó una empresa que tenga un servicio similar a la multinacional Starlink.

Una de las deficiencias de este tipo de servicio, radica en sus limitaciones físicas y en la susceptibilidad a cambios climáticos como tormentas que cortan el servicio.

Lo que destacó Salinas, es que este tipo de empresa no generan mano de obra o inversión grandes, sino que se instala como DirecTv con un kit donde se debe montar una antena.