Panadería Social: "Hay casos individuales que retiraban 120 tiras a la semana"

En las últimas horas se conocieron los cambios anunciados por el intendente Emiliano Durand, de cambios drásticos en el sistema de distribución de la panadería social, destinándose los productos a escuelas e instituciones con necesidades genuinas, luego que denunció que los panificados se distribuían a funcionarios y políticos en la gestión de Bettina Romero.

Al respecto de estos cambios la secretaria de Desarrollo Social municipal, Daiana Ovalle, estuvo conversando con FM Aries donde comentó los pormenores de las irregularidades que detectaron, como los números de cómo se distribuían los panes a particulares.

“Cuando entramos nos encontramos con que la producción diaria, que son millones de pesos, se va en facturas, masas finas, sándwichs; la idea es sostener clubes deportivos, instituciones educativas, a chicos que nos piden por las iglesias y un montón de organizaciones, fundaciones que hacen un buen trabajo, a eso estará enfocado la panadería”, indicó primeramente.

Dicho esto precisó que esa producción diaria destinaba una gran cantidad de panificados al CCM, como también para cientos de casos individuales “que retiraban 3 veces a la semana 40 tiras de panes por día, 120 tiras por semana, ¡si no tienen un negocio, no entiendo que una persona retire no solo las tira, también tortillas y facturas!”, denunció la funcionaria.

"No sabemos qué destino les daban a los panes, el destino podría no ser social"

Asimismo Ovalle contó que, ante estas irregularidades en la distribución, decidieron refuncionalizar la entrega, procurando que los panificados lleguen a quienes la necesitan, por tanto comenzó un empadronamiento de comedores, instituciones, merenderos que lo solicitan, con las visitas municipales corroborando que concurra la cantidad de gente que dicen tener.

“No hay privilegios para nadie en esta gestión, si los funcionarios quieren festejar sus cumpleaños, deberán comprar sus tortas, pero bajo ningún punto recibirán de la panadería social”, remató Ovalle para concluir.

