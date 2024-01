El dolor de la estilista Claudia Kairuz por la muerte de su hija en Perú

Gran conmoción se vive en Salta por la partida de la hija de la conocida estilista Claudia Kairuz en un hotel en Perú. Según difundió Infobae, la mujer de 37 años se encontraba sin vida en el lugar en el que estaba de paso junto a su pareja con destino final EEUU.

Desde que se conoció el deceso de la joven hubo varias especulaciones, pero el posteo de su madre quizás deje algo de claridad al respecto.

Claudia, con profundo dolor, despidió a su hija y le prometió recuperar el vinculo con sus nietas, hijas menores de Cicilia, con las que han perdido todo contacto desde hace tiempo.

Mi vida se volvió a partir en mil pedazos .. mi hijita Cecilia falleció a los 37 años en tumbes Perú .. hace un par de meses había quedado cieguita le entró un virus en los ojos … le agarró una depresión muy grande y grandes dolores estomacales el 1 de enero a las 15 hs su cuerpo no resistió tanto dolor y se le produjo un paro respiratorio que no se pudo hacer nada …ella no podía tener contactos telefónicos con sus otras dos nenas por que siempre que llamaban le cortaban rechazaban su llamadas sus abuelos paternos se apoderaron de esas dos criaturas no puedo ni verla yo como abuela ni mi nieta mayor como hermana .. murió con mucho dolor y angustia .. te prometo hija que yo volveré a la justicia para que Nahiry mi familia tengamos contactos con tus pequeñas. te lo prometo hija Ayúdenme.

Tras su posteo, la gente solo tuvo palabras de consuelo y algunos ofrecieron ayuda.

