Cruces y chicanas en las comisiones que analizarán la “Ley ómnibus” en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó la conformación de las cuatro comisiones que debatirán en las sesiones extraordinarias. Desde este mediodía hasta media tarde, los legisladores se reunieron y eligieron las autoridades para dar el puntapié inicial al proceso de debate de la Ley Ómnibus.

La primera definición estuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde fue designado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert. Se trató de una definición recargada de tensión, por críticas de Unión por la Patria a la conformación del órgano de la Cámara baja, y por un cruce con el diputado de izquierda Christian “Chipi” Castillo.

No fue la única polémica que se dio allí. Uno de los vicepresidentes que fueron electos para Presupuesto y Hacienda fue Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza y de extrema confianza del presidente Milei. “Mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados aquí presentes que tienen la vida ya hecha, mientras hay gente comiendo de la basura acá en Avenida Entre Ríos. Lo único que les pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista”, manifestó.

Fue una frase que cayó como una bomba entre los presentes, cuando todavía estaban terminando los gritos y las chicanas entre “Chipi” Castillo y Espert y el kirchnerismo se quejaba de manera airada porque le habían dado menos lugares de los que, supuestamente, les correspondería.

Después de esa nominación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial elogiando la decisión de la Comisión -la más importante de la Cámara baja- de designar a Espert y confirmando que estuvo ayer reunido en Casa Rosada para hablar sobre el plan de gobierno. “Profe ienvenido a las fuerzas del cielo!! Viva la libertad carajo”, publicó a su turno Milei en su cuenta de X.

Por otra parte, también asumió en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores -otra instancia decisiva en la Cámara baja- el diputado Fernando Iglesias, en una reunión menos tumultuosa, donde hubo consenso de parte de todos los bloques partidarios para la elección de autoridades.

Un dato que llamó la atención fue la decisión de la libertaria Marcela Pagano de no participar de ninguna de las dos comisiones antedichas, pese a que anoche la bancada de La Libertad Avanza, que preside Oscar Zago, había incluido su nombre.

El otro momento de máxima tensión se vivió cuando se tuvo que definir la conformación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el kirchnerismo mayor presión hizo para evitar que se encumbraran las nuevas autoridades y formalizara la puesta en marcha de una de las comisiones por donde deberá pasar la “ley ómnibus”.

Las voces más fuertes que se escucharon fueron las de la diputada sindicalista Vanesa Siley, una de las cristinistas de la Cámara baja, su colega de bancada Agustina Propato, y Leopoldo Moreau. La primera vocera exigió que la comisión esté conformada en base a los resultados obtenidos por Unión por la Patria en octubre, cuando el candidato Sergio Massa ganó, es decir que el kirchnerismo tenga mayoría.

Antecedentes y polémica

Así se empezó a resolver un tema que desde hace días la oposición le reclamaba a la presidencia de la Cámara que avanzara. La incógnita que significaba la tardanza se terminó de revelar ayer por la noche, cuando se conoció la conformación de cada una de ellas y se observó que Unión por la Patria había perdido lugares en manos de los bloques de la oposición más dialoguista.

Siguiendo el camino que inició Victoria Villarruel en el Senado, Menem logró un acuerdo con el resto de los bloques para que se desconozca el entendimiento inicial entre UxP y el PRO, por el cual la representatividad iba a estar dada por el sistema D´hont, algo que le daba ventaja al bloque k que tiene el 40% de los diputados, y logró quitarle tres lugares en las comisiones.