Copa de Verano Salta 2024: Mañana comienza la venta de entradas para Albos y Xeneizes

El Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de Salta informó que las entradas para el partido entre Gimnasia y Tiro vs Boca Juniors por la Copa de Verano Salta 2024, que se jugará el sábado 13, a las 21, en el estadio Padre Ernesto Martearena, se venderán mañana y el viernes 12. Además se venderán los boletos a través del portal digital web http://www.autoentrada.com .

La venta presencial de los tickets se realizará en las boleterías del estadio Martearena en el horario de 10 a 19 para los simpatizantes de Boca Juniors, también en este caso se puede usar el sistema de autoentrada. Existe una gran expectativa en provincias del Norte argentino por lo que la venta en el sistema online tendrá un buen ritmo.

La parcialidad de Gimnasia y Tiro podrá adquirir los tickets en las boleterías de su estadio (Vicente López y Leguizamón). Serán 4500 entradas populares (que se ubicarán en la popular Sur del Martearena) y 1200 plateas (que se situarán en el sector T y U); la venta será de forma presencial únicamente, jueves 11 y viernes 12 en el horario de 10 a 19.

Los precios de las entradas serán los siguientes:

* Populares $10.000

* Preferencial $15.000

* Plateas $20.000

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad deberán generar el cupón completando su documentación a través de la web www.autoentrada.com y luego hacer la presentación de la misma en la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550) el viernes 12, de 9 a 14 horas. El cupo de entradas según la ley Nacional N 7787 será de 450 personas en total entre beneficiarios y acompañantes.

Deberán presentar en la Secretaría de Deportes para retirar las entradas la siguiente documentación:

· Certificado Único de Discapacidad

· DNI del titular del CUD y DNI del acompañante en los casos que corresponda.

La documentación a presentar debe coincidir con el listado oficial de cupos adquiridos. Se permitirá inscribir 1 persona y su acompañante (no se puede inscribir en representación de otra persona). Si no presenta la documentación correspondiente no accederá al cupón de entrada.