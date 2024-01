¿Abuso policial en Tartagal? Denuncia que quisieron "manosearla" y golpearon a su hermano

En la ciudad de Tartagal surge la denuncia de un nuevo caso de posible "abuso policial" durante un control vehicular de la motorizada a la salida de su barrio.

Según cuenta Mercedes Salas, salió de su vivienda, ubicada en B° 3 Enero y al hacer una cuadra se encontró con el control policial. "Yo vendo ropa, venía a juntarme con una clienta, me agarró el 911 a una cuadra saliendo de mi casa, me pide me pare al costado. Le dice a mi hermano que lo va revisar, me dice levantá la mano, a vos también te voy a revisar, le digo 'yo no me voy a dejar revisar con vos' y me dice 'dale no te hagas', me dice 'abrime la mochila', le abro y me revisan, me preguntaron porque tenia sencillo, le dije porque vendo ropa".

Después de esa situación se llamó a una policía mujer. "Me revisa la chica y encuentra el sencillo y tres tarjetas que no eran mía, eran de la chica con la que tenía que encontrarme en la ruta. La policía me dice 'me llevo las tarjetas que vaya a buscarla a la 42, en ese momento el efectivo que intentó requisarla le dijo 'sabes a mí vos no me caes nada bien' no sé que pretendía, ¿tocarme para que le caiga bien, manosearme?".

Tras este episodio, ella se retiró en su moto en busca de la clienta y dueña de las tarjetas secuestradas para acercarse hasta la comisaría 42 y recuperar los objetos. Asegura que en ese momento, luego que la clienta se llevó las tarjetas, el mismo policía que asegura intentaba manosearla le dijo "sabés por lo que hiciste no te vas llevar tu moto ahora, voy a llamar a tránsito para que se la lleve, una vecina vio todo y mi hermano le pedía por favor no se lleve la moto, con ella trabajamos".

Ofuscado el policía le gritó al joven de 18 años "La moto me la voy a llevar ¿quien te creés vos? Mariconcito de mierda, empezaron a discutir. Lo agarraron a mi hermano al frente, lo trajeron rameado adentro. Me llevaron la moto, cuando yo tengo los papeles, me hicieron una tremenda infracción, el policía me denunció pero acá en la 42 no me quieren tomar la denuncia, me dicen que espere y hace media hora se lo llevaron a mi hermano, no sé donde, le pegaron feo". conluyó la joven por Mosconi TV Color.