Organizan un cacerolazo contra el paro nacional de la CGT para el 24 de enero

El "antiparo", como lo denominaron busca brindarle un respaldo a las políticas que lleva adelante Javier Milei según indicó el representante de la Agrupación de Pymes, Emprendedores y Productores, Rodolfo Llanos.

En una entrevista con Radio Salta, el titular del a Agrupación, Rodolfo Llanos, argumentó que el cacerolazo busca expresar el desacuerdo con la CGT y su paro, sosteniendo que "lo que hace la CGT es para defender la cuota sindical y la plata para las obras sociales, cosa que no beneficia a ninguno de los argentinos. Entonces como nosotros estamos a favor y en defensa del trabajo argentino, convocamos a un cacerolazo el 24 a la 13 para que los dirigentes de la CGT entren en razones, que escuchen al pueblo argentino".

"Nosotros no llamamos a una concentración, no llamamos a que la gente se junte en un lugar, simplemente llamamos a que se pongan la camiseta de la Selección, si están trabajando o en su casa, si están en la oficina. Nosotros no queremos hacer nada que contribuya a un enfrentamiento entre argentinos y lo que estamos haciendo con esta manifestación es decirle a los dirigentes de la CGT que tenemos que sacar el país entre todos y no por intereses sectoriales caprichosos", continuó Llanos.

Consultado sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, refirió que el modelo actual vigente desde el 2001 fracasó y es necesario reformar las leyes laborales para adaptarse a la realidad.

En esta línea destacó la posibilidad de los trabajadores podrán tener contratos de prueba de ocho meses y de esta forma regularizar al empleado en negro y mejorar sus condiciones, argumentando que "durante ese tramo de ocho meses cambia radicalmente los beneficios que recibe el trabajador".

"La CGT tendría que haberlo hecho en marzo después de que se iniciaron las ordinarias, que presentaron sus proyectos de ley y que presentaron sus posturas antagónicas a lo que se reforma. Tomar un tiempo de implementación para ver cuáles son las consecuencias, porque ahora mire lo que va a pasar. Supongamos que a mí nadie me acompaña y suena una sola cacerola en la Argentina. Listo, un tipo convocó, no le dieron bolilla y eso es lo normal y lo que puede ocurrir. Ahora, ¿cómo queda la CGT si son miles de argentinos que participan del cacerolazo? Queda totalmente ninguneada y demostrado que no tiene fuerza. Entonces, para mí es un error estratégico esto que hicieron".