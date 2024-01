Pymes en Salta apoyan el paro pero no se suman: “Si no se trabaja, no se come”

Siguen escuchándose las voces que están dando a conocer su postura de cara al paro de este miércoles, convocado por la CGT y otras entidades sindicales “pesadas”, en disconformidad con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para afrontar la fuerte crisis económica heredada.

Al respecto de la medida de fuerza, el sector de las Pymes en Salta se encuentra dividido ante la misma, con quienes no la apoyan, como aquellos que sí, pero con la particularidad que estos últimos no marcharán ni suspenderán sus actividades, pues día que no trabajan implica perder el sustento diario.

Así lo señaló Miriam Guzmán, tesorera de la Cámara PyME de Salta, en diálogo con FM Aries. “Las Pymes salteñas si no trabajan no comen, si no venden al otro día no tienen cómo seguir, porque es muy del día a día”, aseveró al respecto.

No obstante manifestó que, dentro del sector de las pequeñas empresas, muchas “apoyan el paro de la CGT, pero no necesariamente estén presente en la movilización porque tienen que seguir trabajando”, aclaró.

Dicho esto recalcó que entre las pymes del ámbito local, las miradas y adhesiones al paro son dispares, con posturas a favor y en contra. “Hay muchas que estarán en contra, porque tenemos un grupo muy variado como la sociedad misma”, recalcó para concluir.