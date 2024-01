Aviso de descuento por sumarse al paro, ¿qué harán los empleados de comercio?

En la víspera del paro de este miércoles, decretado por la CGT y las entidades sindicales más pesadas, una duda que surgió fue respecto a la actividad del comercio en Salta. Es que el Sindicato de Empleados del rubro anticipó primeramente que iban a adherir a la medida de fuerza, en disconformidad con el Gobierno.

Sin embargo, a horas de la protesta, desde la Cámara de Comercio e Industria adelantaron que no se plegarán a la medida, considerando que no pueden darse “un tiempo de descanso” ante la crisis, por tanto descontarán el día no trabajado a quienes no vayan a sus lugares de trabajo.

Al respecto de esta situación Ángel Ortiz, titular del Sindicato, dialogó con FM Aries donde recordó que adhieren al paro “para manifestarnos en contra de la pretendida reforma laboral, las pretensiones de socavar los derechos laborales, es un ataque directo a los trabajadores al pretenderse volver a pagar ganancias, ya han aniquilado los salarios con la inflación”, criticó al Gobierno.

A esto sumó que “transitamos momentos difíciles, sabemos que como es un paro político, a los trabajadores que adhieran les notificaron que les van a descontar, porque no es una culpa imputable al empleador, (pero) es hora que los trabajadores hagamos nuestro reclamo”, consideró.

Dicho esto mencionó que algunos trabajadores ya les hicieron llegar memorándums y mensajes de los empleadores, respecto a las disposiciones de mañana, sobre el descuento. “Es una medida sin duda disuasiva, pero cabe aclarar que lo hacen desde el sentido de ‘nosotros avisamos, si se quieren adherir descontamos’”, analizó.

“Le pedimos a los empleadores que entiendan, lo de mañana no es contra un empleador en sí, sino contra las políticas nocivas y abusivas, pedimos que nos entiendan que estamos afectados”

Por último y consultado sobre si aquellos empleados de comercio que no cumplan con sus labores mañana, deben participar de la marcha, Ortíz aclaró: “Es lo que a conciencia del trabajador debe realizar, nos gustaría la mayor cantidad en la marcha”.