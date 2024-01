Denuncia que perdió a su bebé por la demora en el parto: “Lo mataron los médicos”

Camila es una joven que fue mamá por primera vez, sin embargo, pasó de la alegría por la llegada del bebé a un llanto desconsolado por perderlo. Denuncia una mala praxis por parte de los médicos del hospital de Joaquín V. González.

La madre de la joven contó a Anta TV Noticias que el viernes pasado su hija comenzó a sentirse mal alrededor de la medianoche, la llevaron a la madrugada al hospital de El Quebrachal, y por falta de ginecólogo, la derivaron a González.

“El doctor la revisó, le dijo que estaba 4 de dilatación pero que el bebé ya se estaba encajando. Le sacó el suero. La hicieron quedar en observación. Le dijeron que siga caminando, caminó todo el día, que tomé agua. La estuvieron esperando hasta las 18:30, la vio que transpiraba demás, la llevó para revisar, salió la enfermera, me dijo que le iban a hacer cesárea. Yo esperaba afuera a que me entreguen a mi nieto, pero nunca salió nadie a decirme que el bebé estaba enfermo. Como a las 2 horas me llamaron para decirme que estaba en un estado crítico, que lo iban a trasladar a Salta, pero no llegó a ir”, dijo.

Y agregó que luego de unas horas, la llamaron para decirle que el bebé tenía problemas en los pulmones y que estaba en blanco. Sin embargo, aseguró en todos los controles que se realizó su hija durante el embarazo, le dijeron que bebé estaba normal.

Por su parte, la joven mamá pidió que no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer. “A mí hijo me lo mataron, fueron ellos, los médicos, porque cuando yo no daba más, recién me han hecho la cesárea. Yo jamás me voy a olvidar lo que el doctor me dijo cuando no dilataba, me metió la mano y me dijo que me iba a romper bolsa, me rompió bolsa y me dijo tu bebé se hizo la caca, por eso te vamos a hacer la cesárea. Tu hijo está bien y vos también vas a estar bien. Me hizo esperar una hora más hasta que vinieron todos los médicos para hacerme la cesárea”, expresó entre lágrimas.