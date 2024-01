Alarmante: En enero el rubro de la construcción despidió a 6.000 trabajadores en Salta

Tras el comunicado de la Cámara Argentina de Construcción en donde muestra preocupación sobre el cierre de empresas y bajas en la construcción debido a las medidas que tomó el gobierno nacional y la crisis económica que atraviesa el país, InformateSalta dialogó con Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara de la Construcción de Salta para saber cómo es la situación que atraviesa la provincia.

Dijo que está bastante complicado y tienen una incertidumbre total, en relación a la obra pública y la construcción de las casas del IPV. “Tuvimos 1200 casas en Capital y no sabemos qué actitud tomar porque el Gobierno Nacional no nos da ninguna respuesta. Nos dicen que las obras que a tenían un avance del 90% se iban a terminar, las que tienen un avance del 60% se iban a analizar y las que tienen un avance del 30% iban a quedar paradas, pero todavía no sabemos”.

Aseguro que por ejemplo en el barrio Pereyra Rozas en donde se están construyendo casas del IPV “está dividida en 17 etapas, hay 4 que están avanzadas más del 80%, después temes 10 etapas que están más del 60% y solo dos etapas que están más o menos, un 40.de avance de obra”. Además, argumentó que siempre se corta por lo más delgado: “Se deja de comprar materiales y se despiden gente, hasta el momento se quedaron sin trabajo alrededor de 6.000 personas”.

“Veníamos bancando la situación primeo desde mayo con el gobierno provincial y venimos aguantando, pero en un momento las empresas no dan más y no puedo pedirles que despidan gente, empezaron los despidos antes de navidad y eso es muy alarmante”. Por último sentenció que al no tener flujo de obras no conviene comprar materiales y se va camino a contratar tercerizados o por día a la gente.