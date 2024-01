Los temas de la Ley Ómnibus que ya quedaron excluidos y los que serán parte del debate

De los 664 artículos del proyecto de “Ley de Bases” solo 386 serán sometidos a debate en la sesión de mañana. El desmalezamiento de la gigantesca iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso se dio en el marco de intensas negociaciones de semanas con el centenar de diputados dialoguistas distribuidos entre los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación, que condicionaron su acompañamiento en general a cambio de modificaciones concretas.

A pesar de la reducción de temas, todavía existen muchas diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados, que apuntan a forzar más mutaciones en la votación en particular. Esta tensión quedó expuesta en la previa a la reunión de labor parlamentaria, donde se definirá la dinámica de la sesión, cuando el Gobierno amenazó con retirar la iniciativa de discusión si el paquete de privatizaciones no cosechaba los apoyos suficientes. Se descuenta, no obstante, que la iniciativa tendrá las adhesiones suficientes para su aprobación en general y que después en el tratamiento en particular sufrirá varias modificaciones.

Los temas centrales que quedan

-El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será mañana uno de los temas más espinosos durante el debate en el recinto. Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías -Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación-, todavía hay muchas diferencias con lo estipulado en el texto del proyecto que motoriza el Ejecutivo. Estas discrepancias no sólo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está está definido el procedimiento. La UCR apunta a evaluar en leyes separadas cada empresa sujeta a privatización y Hacemos Coalición Federal -en sintonía con Innovación- plantea un mayor control en el proceso privatizador y que el dictamen de la bicameral se tenga que aprobar por ambas Cámaras.

-También será una discusión ríspida la que verse sobre los temas en seguridad. La definición sobre lo que es una manifestación, que el Gobierno determinó como una congregación de más de 30 personas en la vía pública, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados no solo por la izquierda y el kirchnerismo, sino también por la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.

-La cantidad de áreas en emergencia por las que se podría facultar al Presidente Javier Milei a recibir poderes especiales será otro de los temas espinosos del debate en el recinto. A pesar de que el Gobierno accedió a reducir de 11 a 6 la cantidad de facultades -entre ellas la previsional- un sector de la oposición solicita que se achique aún más. Fundamentalmente, piden que se quiten la tarifaria y energética. Se consensuó, no obstante, que el período de emergencia será por un año, prorrogable por el Congreso un año más.

-Respecto de las reformas en relación con la política medioambiental, los cambios en relación con la forma de financiamiento de la ley de bosques y las modificaciones que sufrirá la forma de protección de los glaciares serán los debates más acalorados.

Los temas clave que ya no están

-La mutación de la fórmula de movilidad jubilatoria generó numerosos reparos y el Gobierno decidió quitarlo. Fue durante la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía Luis Caputo, por el que anunció que se retiraría de la ley ómnibus todo el paquete fiscal y económico. La última actualización de haberes previsionales planteada por el oficialismo -el texto original directamente eliminaba la actual- determinaba como referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de abril. A la oposición dialoguista no le terminó de cerrar esta fórmula dado que hablaba de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pedía que la actualización se haga retroactivo a enero.

-La suba de los derechos de exportación también se removió del texto original. Los gobernadores cuestionaban el incremento de retenciones a sectores productivos de sus pagos chicos y hablaban de un “sesgo exportador”.

-La transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamó que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.

-Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto. El Gobierno ya había accedido a quitar de la discusión la eliminación de las PASO así como la modificación de la forma de elección de los diputados nacionales, que disponía fuera por circunscripciones uninominales.

Los temas que fueron judicializados del DNU

Así como hubo temas del proyecto ómnibus que ya quedaron en el camino, el Gobierno también vio la judicialización de algunos aspectos del DNU 70 que firmó el presidente Javier Milei en diciembre pasado.

Hoy hay mas de 60 demandas contra el decreto, la mayoría en la justicia contencioso administrativo federal, pero también hay casos en la justicia laboral, en la justicia civil y comercial federal, en la justicia civil y en juzgados federales del interior del país.

En esta catarata de causas judiciales, algunos fallos ya suspendieron los efectos del DNU en aspectos específicos de la norma, pero ningún fallo suspendió su vigencia de manera total.

Los asuntos que están judicializados o suspendidos del DNU de Milei son los siguientes:

-Aspectos laborales: la Cámara del Trabajo dispuso a pedido de la CGT y la CTA la inconstitucionalidad del capítulo 4 del DNU que se refiere a los cambios de los derechos laborales, la duración del período de prueba o el cálculo de la indemnización. También confirmó las medidas cautelares que suspenden la vigencia de ese capítulo. El caso está ahora en la Corte Suprema.

-Medicina prepaga: diversos afiliados a la empresas de medicina prepaga atacaron el artículo que permite disponer aumentos. La justicia civil y comercial federal hizo lugar a la suspensión de esos artículos pero el beneficio se aplican a cada afiliado en particular que planteó la demanda.

-Privatización de empresas: la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal contra la transformación en sociedades anónimas de la agencia de noticias Télam y Radio Nacional.

-Exportaciones: el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina presentó un amparo contra la reforma que establece la eliminación del Registro de Despachantes de Aduana.

-Ley de tierras: el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak suspendió el artículo que deroga la ley de Tierras e impide que extranjeros compren propiedades en zona de frontera.

-Yerba mate: el gobierno de Misiones objetó el cambio en el Instituto Nacional de la Yerba Mate que hasta ahora fija precios de referencia para el producto. Interpreta que perjudica a los pequeños y medianos productores al competir con los mas grandes.-

-Aerolíneas: La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) objetó en la justicia la modificación del Código Aeronáutico, la derogación de la ley 19030 sobre transporte aerocomercial y la modificación de la ley 26.412 de rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral que establece que el Estado nacional no cederá la mayoría accionaria de Aerolíneas.

-Medicamentos: la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) objetó que los medicamentos se puedan vender en cualquier comercio como kioscos, supermercados o estaciones de servicio.

-Alquileres: la asociación civil Inquilinos Agrupados y la ONG Por un Hogar en Argentina objeto el artículo que deroga la ley de alquileres y permite pactarlos libremente.

-Fútbol: la Liga de Salto, provincia de Buenos Aires, obtuvo una medida cautelar de un juez federal de Mercedes que suspendió la posibilidad de que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas.

-Turismo: la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) se presentó en la justicia en contra de la derogación del régimen de los agentes de viaje ya que permite que cualquiera comercialice esos productos.

LA NACIÓN