Presos les dieron la "bienvenida" a los detenidos por el crimen de Umma

La causa que investiga el crimen de Umma Aguilera, cuenta con cuatro detenidos por el hecho ocurrido el 22 de enero pasado.

En las últimas horas circuló un video, que sería "la bienvenida tumbera" que le hicieron otros presos a los acusados mayores de edad por el asesinato de la niña, quienes habrían sido trasladados al Penal de Melchor Romero.

"Ahí los tenés a los cobardes que mataron a una nena", se escucha decir a uno de los internos, mientras filma una celda ubicada en frente a la suya, donde estarían alojados los presuntos asesinos.



Posteriormente, se escuchan una catarata de insultos y amenazas de la población carcelaria, que rechaza compartir un pabellón con los jóvenes a los que se les atribuye el homicidio de la menor.

"Yo soy padre, y sé lo que es perder una hija. Te voy a agarrar en el patio, no me importa nada ni nadie", grita uno. "Vas a comer rata toda la semana, vos no sos chorro, vos no sos nada, sos un hijo de p...", agrega.

Detrás del pasaplatos, uno de los amenazados alcanza a decir "se me escapó", en referencia al disparo de arma de fuego que terminó con la vida de Umma, herida de manera mortal por una bala en la nuca.

Se trata de un ritual típico dentro de las cárceles, cuando los presos repudian la presencia de otros reclusos.



