Chocó a una moto en Av. Bolivia y asumió la culpa: "No sé que pasó"

Antes de las 8 de la mañana de este lunes 5 de Febrero un automóvil guiado por una mujer embistió a un joven que circulaba en su motocicleta sobre avenida Bolivia sentido Norte-Sur, altura Salta Polo Club.

Tras ser embestido, el conductor cayó a la cinta asfáltica y resultó con lesiones en una de sus piernas, según reportó el comisario Sánchez Rosado desde el lugar. Además el comisario agregó "Estamos a 100 metros del semáforo o sea que velocidad no desarrollaron. Se vislumbra que alguno no respetó el carril porque si uno circula detrás de un vehículo y respeta la distancia no tienen que haber siniestros".

Por su parte la conductora del vehículo dijo a través de Multivisión "Iba a pasarlo. Me abrí para pasarlo, no sé si no lo ví. Los dos pasamos juntos, quisimos pasar juntos. Me asumo como responsable porque no sé que pasó".

Ambos conductores dieron negativo para alcoholemia. El motociclista dio su testimonio y dijo que "Siempre usa casco y justo el sábado lo olvide en el trabajo. Vengo desde Castañares hacia el microcentro".