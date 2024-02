Se accidentó en un colectivo de Alto Molino, quedó postrada y demanda que la asistan

Un momento desesperante está viviendo Alejandra, una mujer quien en noviembre tuvo un accidente cuando viajaba en una unidad de la empresa Alto Molino, se quebró, ya pasó por varias internaciones, yace postrada desde entonces y demanda a la firma asistencia ante los dolores y los gastos que debe enfrentar.

La mujer estuvo dialogando con Multivisión Federal donde comentó los pormenores de su situación, la cual comenzó el 23 de noviembre cuando iba en una unidad del corredor 7D de la mencionada empresa, cuando al pasar un lomo de burro, el colectivo lo habría hecho a gran velocidad, siendo ella despedida para arriba, cayó sobre el filo del asiento y se fracturó la columna.

“Estuve internada en el San Bernardo, operada, estuve unos días en la casa pero no soportaba los dolores, me llevaron a una clínica donde me pasaron a terapia y me volvieron a operar de urgencia, ya voy pasando por 3 operaciones”, dijo la mujer.

Sin embargo su situación no mejora, permanece postrada en una cama al cuidado de sus hijos, en unos meses deben volver a operarse y, en el mientras, precisa de una resonancia “para saber de las piernas, por qué no me responden y, me da vergüenza, pero a veces no sé cuándo quiero hacer pis”.

“Los dolores más fuertes son de la columna, ya no aguanto, sinceramente no los aguanto, me duelen muchísimo y me da impotencia”

Es así que su demanda es a la empresa y que se haga cargo de la ayuda que necesita, de los costos que está afrontando. Según reconoció, Alto Molino se hizo cargo de la primera operación pero “después le dijeron a mis hijos que hasta ahí llegaban, que era el gasto que podían hacer”, despachándolos con la aseguradora.

Sus hijos fueron a ésta donde le indicaron que se podían hacer cargo pero recién cuando terminara todo el proceso de curación, por tanto corría todo el gasto por cuenta de ellos y después presenten los recibos. “Lo mío es para rato, en 6 meses me tiene que operar de nuevo, esto me está afectando económicamente, antes hacía cosas dulces para salir a vender pero ya no puedo hacer nada”, se apenó por su situación