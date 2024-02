El Gobierno apuntó a la oposición por incumplir acuerdos y la Ley Ómnibus vuelve a comisión

El Gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés en el Congreso al tener que levantar la sesión en el que se discutía artículo por artículo la ley ómnibus, luego de que fueran rechazos puntos clave de la legislación. De esta manera, el mega proyecto del Poder Ejecutivo volverá a comisión.

Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, consideró que "no es ninguna derrota ni un paso atrás" sino que "es una vuelta a comisión para seguirlo tratando".

“Los gobernadores no cumplieron con su palabra, vamos a trabajar y dialogar en comisión. No fracasó el proyecto, no cumplieron con su palabra los gobernadores. Se equivocan”. Además, aseguró que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: “El que dice que no hubo diálogo miente”.

Antes de que el debate en particular se centre en la cuestión de privatizaciones, la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio de 15 minutos en el que el Martín Menem mantendrá una reunión con los jefes de bloques.

Fue solicitado por Miguel Ángel Pichetto luego de que el oficialismo tuviera dificultades para aprobar lo referido a las reformas del Estado. Desde la oposición denunciaron que no se le permitió el ingreso a la reunión a Germán Martínez, de UXP.