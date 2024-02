El dólar blue cae en picada y llega a los $1.086, ¿Volverá a valer un yaguareté?

En una nueva jornada marcada por la fuerte baja, el blue cayó $31 en la Ciudad de Salta de acuerdo a un relevamiento realizado por InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas, de esta forma la moneda paralela se vende a $1.086 en el microcentro salteño. La brecha con el oficial se redujo al 28,8%, mínimos desde el 5 de enero pasado (26,2%).

Por otro lado, en la mercado oficial de cambios, el dólar mayorista aumentó 50 centavos a $834,50, bajo la administración del BCRA. El MEP descendió 3,3% a $1.086,86, el Contado con Liquidación (CCL) cayó 1,8% a $1.153,66 y el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) aumentó 80 centavos a $1.365,60, unos $271 por encima del blue, lo que representa la mayor brecha desde principios de año.

La baja se justifica, según operadores salteños y lo publicado por ElEconomista, a partir de que: "Hoy no hay compradores. Son todos vendedores. Vende la clase alta para seguir manteniendo su nivel de vida y vende la clase media para llegar a fin de mes. Se ven muchas ventas de a puchos, para pagar cosas puntuales. Pero no hay pesos y la gente desinvierte y vendo lo que compró antes. Están vendiendo ahorro porque no les alcanza la plata".

"Hay gente sorprendida, además porque terminaron comprando a casi $1.200 y ahora vendes a $1.000 y pico. Es una pérdida en dólares altísima que además se le suma la inflación en dólares. Porque toda la vida aumentó 50% en pesos en dos meses y el dólar bajó. Es una locura".