"No vamos a perseguir a laburantes", Durand prometió remodelar la feria del Parque

En contacto con Radio Nacional, el intendente de Salta Emiliano Durand, se refirió a diferentes temas, entre ellos a la política que tendrá respecto a la venta ambulante. Recordemos que su antecesora en la municipalidad capitalina, Bettina Romero, expulsó a los manteros de las peatonales y del Parque San Martín, donde también corrían riesgo los puestos fijos de la feria.

Sobre este último punto especificó que remodelará el lugar donde se ubican unos 220 comercios, en el pasaje Beltrán entre la Avenida San Martín y el pasaje Chiclana. Dijo que también trabajan para acondicionar las ferias barriales y para organizar actividades culturales en esos espacios. Aclaró que la venta ambulante no está prohibida, siempre y cuando no se instalen como manteros y remató: "En mi gestión no se va a perseguir a laburantes".

También se refirió a la suba de impuestos y a las obras prioritarias a las que se abocará su gestión el primer año de gobierno. Los baches en las calles son un problema a lo largo y ancho de la capital salteña, por lo que se comenzará con el arreglo de las avenidas principales. "Aspiro que hasta fin de año arreglemos todas las avenidas principales".